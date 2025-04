Ilha de CARAS: Caio Cerqueira e Luan Alencar revelam quem é mais ciumento no casal

Os influencers Caio Cerqueira e Luan Alencar passam o dia na Ilha de CARAS e revelam curiosidades sobre o casal. Assista ao vídeo!

Os influenciadores digitais Caio Cerqueira e Luan Alencar foram visitar a Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, e viveram experiências únicas. Em um momento de lazer, eles realizar a trend de ‘é mais do casal’ para as redes sociais de CARAS e contaram curiosidades sobre o relacionamento deles.

Para começar, os dois contaram quem é o mais ciumento. "Eu acho que depende. Acho que é ele…”, disse Luan. Então, Caio completou: "Eu acho que hoje em dia depende da situação. Teve uma época que era eu o mais ciumento, teve uma época que era ele o mais ciumento. Acho que hoje depende. Mas são situações que a gente já sabe que afeta o outro”. Com isso, Luan afirmou: "A gente já sabe contornar ao ver uma situação que pode ser desconfortável para o outro”.

Logo depois, eles revelam quem é que come mais. "Ele come muito mais”, entregou Luan. E Caio concordou: "Eu não consigo me controlar, gente. Eu como muito”.

Porém, ao falarem sobre quem dorme mais, Caio entregou Luan. "O Luan dorme em qualquer lugar. Ontem, a gente passou o dia todo viajando. Ele dormiu de manhã, de tarde, no avião. Quando chegou, capotou. E já queria dormir de novo quando acordou”, afirmou. E o amado brincou: "É para descansar minha beleza, entendeu?”.

Por fim, eles contaram quem é o mais romântico na relação. “Acho que os dois agora. Antes eu era mais romântico. Agora ficou igual. Eu fui ensinando ele a ser romântico também”, contou Caio.

Assista ao vídeo: