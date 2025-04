Ex-BBB Eva se surpreende com a vista da janela do quarto na Ilha de CARAS

A ex-BBB Eva foi convidada para viver experiências únicas na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 3

A ex-BBB Eva foi convidada para viver experiências únicas na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 3. Após desembarcar no cenário paradisíaco, ela usou as redes sociais para compartilhar a vista de seu quarto.

Em seu perfil na rede social, ela mostrou a vista para o mar e celebrou o fato de reencontrá-lo após o tempo que passou no confinamento. Ela foi eliminada do jogo no último domingo, 30. "Cheguei aqui no quarto com uma vista bem... Olha isso. Depois de 80 dias sem olhar para o mar a gente é recepcionado com esse visual lindo", se surpreendeu ela, que garantiu mostrar detalhes de sua estadia.

Veja a vista:

Eva mostra vista de seu quarto na Ilha de Caras

Eva tira dúvidas da vida pós-confinamento

Antes de chegar na ilha, Eva respondeu perguntas dos fãs e contou detalhes de como está sendo a vida fora do confinamento. Ao ser questionada sobre como é tomar banho depois de passar pelo Big Brother, ela disse: "É completamente libertador, mas é pouco estranho também. Mesmo sem a câmera, você tem a sensação de que está sendo observada. Mas é muito libertador”.

Então, um seguidor quis saber se ela voltaria para o BBB caso fosse chamada e ela disparou: "Um milhão de vezes”. Por fim, Eva foi questionada do que sente mais falta de dentro do reality show e ela disse: "Do prêmio”.

Em outro momento, ela falou sobre sua vida amorosa. Solteira há cinco anos, a bailarina respondeu se tem planos de engrenar um novo amor. Veja o que ela disse!

Leia também: Vilma faz comentário em post de Eva indo para a Ilha de CARAS

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)