Na Ilha de CARAS, Eva avalia sua experiência no BBB 25: ‘Eu não faria diferente'

Eva na Ilha de CARAS! Em entrevista exclusiva, a ex-BBB fala sobre as experiências no confinamento, como anda a vida fora do programa, os conflitos e o desejo de um novo amor

A ex-BBB Eva passou o dia na Ilha de CARAS nesta quinta-feira, 3, e concedeu uma entrevista exclusiva sobre como foi sua experiência no reality show Big Brother Brasil. Ela foi eliminada nesta semana e ainda está recebendo todas as informações sobre como foi o jogo, mas já sabe que sua vida mudou completamente.

Em um bate-papo, Eva contou sobre a vida fora do confinamento, se pretende falar com quem teve atrito no reality show, rebateu os ataques de xenofobia e até contou que espera o seu ‘Adão’.

A vida pós-BBB 25

Eva contou que dormiu muito pouco desde que saiu do BBB 25 e ainda precisa colocar o sono em dia, mas ela está animada com sua agenda repleta de compromissos. “A vida está uma loucura. Ainda estou entendendo tudo. É tudo muito novo. Sair de um confinamento, no qual tinha acesso apenas as coisas dentro da casa, estar focada lá dentro só... Quando você sai, é uma chuva de pessoas te abraçando, falando coisas... E ver o quanto a torcida abraçou, a minha família falando o quanto está orgulhosa e o quanto eu estou em paz, a minha cabeça ainda está processando, eu confesso, mas estou feliz. Aos poucos, a ficha está caindo. A gente ainda fica meio aérea. É muita coisa para processar”, afirmou ela.

Inclusive, ao olhar para o seu período de confinamento, ela só tem o que celebrar. "Foi muito melhor do que imaginava. Eu nunca imaginei conseguir entrar e sair da forma que está sendo. Eu queria mais do que tudo chegar na final, mas saber que eu consegui ficar quase 80 dias, muito próximo do programa encerrar, já é uma grande vitória. Aliás, já é uma grande vitória conseguir entrar. Então saber que eu vivi esses quase 80 dias e ainda ter uma pessoa que está representando o nosso Ceará, uma pessoa que eu amo demais, que é a Rê, me deixa tranquila de que ainda vai dar certo, meu coração ainda está lá”, afirmou.

Agora, ela quer viver tudo o que pode e tem direito no pós-BBB. "Eu vou abraçar as oportunidades. Eu amo minha cidade, mas se surgir uma oportunidade legal. A gente não sabe, é cedo, mas estou aberta para ver. Eu sou bailarina, já fotografava para algumas marcas na cidade, já trabalhava como influenciadora, claro que em uma proporção pequena, mas claro que a gente pensa em alavancar esse lado”, disse.

Inclusive, Eva avalia de forma positiva tudo o que viveu no programa. “Minha vida mudou complemente. Se eu tivesse passado pelo Big Brother e não existisse um pós, já teria mudado, porque o programa muda mesmo, a gente vê o quanto é forte, corajosa. Eu já sabia que eu era corajosa, destemida, mas lá eu me surpreendi ainda mais. Eu sou mais corajosa e mais maluca do que eu pensava. Tem que ser muito doida para participar dessa loucura. Então eu vi o quanto eu sou capaz, mais do que eu imaginava, e o quanto eu sou maluca. Estou muito feliz com o carinho da torcida”, refletiu.

A tristeza em deixar Renata sozinha no jogo

Com sua saída do BBB, Eva deixou sua dupla, Renata, sozinha e também sofreu ao ver a amiga chorando sua eliminação. Porém, ela se sente representada pela amiga no jogo. ”Ela deve estar se sentindo sozinha. De fato, ter uma à outra la era muito importante. A gente se apoiava muito. Você entrar com sua melhor amiga é algo que te tranquiliza um pouco. Talvez ela esteja se sentindo mais só. É um lugar que a gente demora para confiar nas pessoas e o jogo surpreende muito a gente. Então a gente era o fechamento uma da outra. Uma podia falar tudo para a outra. Talvez ela tenha ficado surpresa com a minha saída, a gente não esperava. Tenho certeza de que ela vai dar conta. Ela e muito forte, determinada, ela vai arrasar. É só a questão do luto, ainda está recente”, contou.

Além disso, ela defendeu sua parceria com a dupla Renata no jogo e negou que tenha sido sombra da bailarina. "Em um momento em que ela precisou me defender, ela me defendeu e eu defendia ela. Algumas pessoas acharam que eu era sombra, mas de certa forma várias duplas fizeram isso também. Eu não me importo. Foi da forma que devia ser feito, eu não faria diferente. A nossa força juntas foi o nosso diferencial dentro do jogo. Aqui fora o que eu mais escuto é o quanto nossa parceria era linda", afirmou.

Eva na Ilha de CARAS - Foto: Ian Castilho

A experiência no BBB 25

Ao olhar para trás, Eva sente orgulho de como foi sua experiência no reality show. Mesmo assim, ela aponta as dificuldades que enfrentou no programa. "Muitas coisas foram difíceis. Acho que o fato de você ter problemas com as pessoas, que o jogo te leva a isso, ter embates, conflitos e ter que conviver com elas é difícil - ter que comer na mesma mesa que a pessoa. O jogo em si pede que a gente acesse um lado de defesa, de conflito, de posicionamento, e a gente acessa emoções que a gente não gosta, que é o lado da raiva, da revolta… E isso também foi difícil. A gente tem dificuldade cotidiana, como passar 3 dias comendo só arroz e feijão. Ficamos 3 vezes no Tá Com Nada, isso estressava a gente. Mas no geral o jogo tem o lado difícil, mas também tem o lado legal do programa, ver a grandiosidade, como tudo funciona, as festas, os artistas, poder participar das provas”, afirmou.

Porém, as provas de resistência eram os momentos em que ela sabia que podia ir longe. "A prova de resistência era a minha prova preferida. Eu sabia que só saia de lá desmaiada. Como a dança trouxe esse lado de determinação, muitas horas de ensaio, você já tem uma afinidade com a dor, já consegue controlar melhor a dor. A cabeça é o nosso guia. Ter a cabeça forte na resistência era essencial. A gente sabia que o corpo ia aguentar, era mais a cabeça. Eu não ficava tão nervosa para participar das provas de resistência”, comentou.

Será que tem conversa com os rivais?

Eva deixou claro que será educada com todos os rivais que teve no jogo, mas criar uma amizade é outra coisa… "Eu sempre falei que o que acontecia lá zerava a partir do momento em que cruzava a porta. Eu vou tentar não guardar rancor para a vida. Eu vou ser educada com todo mundo, mas com as pessoas que eu me chateei mais, que eu não esperava, claro que não vou ter a mesma relação das pessoas que eu me identifiquei e vi era verdadeiro. Entende? Eu não vou destratar ninguém, ser imatura neste ponto, mas é natural não ter proximidade”, disse ela.

E completou: "O que é só jogo, a gente entende. O que passa do jogo, a gente fica um pouco mais receosa de criar uma relação fora da casa”.

Eva na Ilha de CARAS - Foto: Ian Castilho

Os ataques de xenofobia

Enquanto estava confinada no Big Brother, Eva foi alvo de comentários maldosos nas redes sociais por causa do preconceito de xenofobia por sua origem no Ceará. Agora, na vida real, ela rebate as críticas. "Me mostraram alguns ataques e a gente fica bem triste, revoltado, porque o Brasil é um só. A gente fica decepcionado. Xenofobia a gente sabe que é crime. Enquanto eu puder exaltar o meu estado, exaltar o meu povo, a minha cidade, saber o quanto a gente é forte, valioso, talentoso, eu vou fazer isso”, afirmou.

Inclusive, Eva é só orgulho ao falar do Ceará e do povo que a acolheu. "Foi muito especial, muito grandioso. Eu sabia que, de certa forma, o Ceará ia dar o nome pela gente. De fato o meu estado é um estado que abraça e vai para cima. O fato de ter duas cearenses lá, eu já imaginava que o estado ia abraçar, mas da forma que eu vi foi ainda mais surpreendente. Eu tenho ainda mais orgulho de ser do Ceará, ver as movimentações, de voto, do estádio, vídeos da torcida, a galera dos prédios gritando. Eu estou muito feliz”, contou.

Um novo amor

Eva entrou no BBB solteira e também saiu sem viver um affair no confinamento. Porém, ela garantiu que está em busca de um novo amor. "Solteiríssima, pronta para curtir a vida. Vamos ver se um Adão aparece no caminho. Deu nem tempo de sair ainda, estou na correria”, finalizou.