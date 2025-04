Na Ilha de CARAS, Bruna Viola e a esposa compartilham curiosidades sobre o relacionamento

A cantora Bruna Viola e a esposa, a empresária Dani Kamphorst, foram convidadas para viver experiências na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, no RJ

A cantora Bruna Viola e a esposa, a empresária Dani Kamphorst, foram convidadas para viver experiências únicas na Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em um momento de descontração, eles participaram da trend "Quem é mais do casal" para as redes sociais da CARAS e revelaram algumas curiosidades sobre o relacionamento.

A repórter deu início à brincadeira perguntando: "Quem é mais romântica?" Sem hesitar, ambas apontaram para Bruna. Na sequência, veio "Quem é mais bagunceira?", e Dani foi a escolhida. Quando a questão foi "Quem faz mais drama?", a sertaneja levou o título.

A dinâmica seguiu com"Quem manda mais mensagens fofas?", e as duas voltaram a apontar para Bruna. Já na pergunta "Quem se arruma mais rápido?", a cantora novamente foi a escolhida. Entre risadas, Dani levou a melhor em "Quem dorme mais?" e também foi apontada como "Quem é mais ciumenta?".

No entanto, quando perguntaram "Quem come mais?", Bruna foi a escolhida. Por fim, ao questionarem "Quem reclama mais?", Dani voltou a ser a apontada.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CARAS (@carasbrasil)

Caio Cerqueira e Luan Alencar revelam quem é mais ciumento no casal

Os influenciadores digitais Caio Cerqueira e Luan Alencar também foram visitar a Ilha de CARAS e realizaram a trend de ‘quem é mais do casal’. Para começar, os dois contaram quem é o mais ciumento. "Eu acho que depende. Acho que é ele…”, disse Luan.

Então, Caio completou: "Eu acho que hoje em dia depende da situação. Teve uma época que era eu o mais ciumento, teve uma época que era ele o mais ciumento. Acho que hoje depende. Mas são situações que a gente já sabe que afeta o outro”. Com isso, Luan afirmou: "A gente já sabe contornar ao ver uma situação que pode ser desconfortável para o outro”.

Logo depois, eles revelam quem é que come mais. "Ele come muito mais”, entregou Luan. E Caio concordou: "Eu não consigo me controlar, gente. Eu como muito”. Leia mais!

