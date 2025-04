Médico explica diagnóstico e possíveis causas da morte da atriz Lúcia Alves: 'Alta letalidade'

Lúcia Alves morreu aos 76 anos após complicações de doença extremamente agressiva

A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 26, após luta contra um câncer no pâncreas. Marcada na dramaturgia pela personagem índia Potira na primeira versão de Irmãos Coragem, exibida em 1970 e 1971 na Globo, ela estava internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro.

CARAS Brasil entrevista Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, sobre as possíveis causas da morte da artista. O especialista alerta que a doença diagnosticada na famosa é extremamente grave, o que pode provocar a morte.

"O câncer de pâncreas é altamente agressivo com alta letalidade principalmente por seu crescimento silencioso, capacidade de invasão precoce das estruturas adjacentes e risco alto de cair na corrente sanguínea e se espalhar", diz.

"O câncer de pâncreas é altamente resistente à quimioterapia com baixas taxas de resposta. A mortalidade geralmente ocorre por complicações locais e sistêmicas, associadas à progressão do tumor", complementa.

O médico chama atenção para como o tumor age no corpo do paciente diagnosticado. Por ser silencioso, dificilmente ele é descoberto por possíveis sintomas. O ideal é não deixar de fazer check-up de saúde anualmente para evitar surpresas.

"O câncer de pâncreas é um tumor maligno que se desenvolve nas células do pâncreas — um órgão localizado na região abdominal é responsável por produzir enzimas digestivas e hormônios, como a insulina. O Adenocarcinoma é o tipo mais comum, originado nos ductos pancreáticos. A causa é a mutação genética nas células dos ductos pancreáticos que leva a um processo replicativo desordenado dessas células", afirma o especialista.

Fatores de risco:

Idade acima de 60 anos (pode aparecer mais cedo)

Tabagismo

Etilismo

Pancreatite crônica

Nas fases iniciais são assintomáticos

No entanto, alguns sintomas que podem ser confundidos com outras doenças se manifestam quando a doença já se encontra em estágio avançado. Veja quais são: