'Príncipe adormecido' da Arábia Saudita não acorda há mais de 20 anos

Conheça a história do príncipe da Arábia Saudita que recebeu o apelido de ‘Príncipe Adormecido’ por causa de sua história comovente

Uma história comovente acontece nos bastidores da família real da Arábia Saudita. Por lá, o príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal ‘dorme' há mais de 20 anos. O rapaz completou 36 anos de idade no dia 18 de abril de 2025 e ele é conhecido pelo apelido de ‘Príncipe Adormecido’. Conheça a história dele:

O príncipe Al-Waleed é bisneto do rei Abdulaziz, fundador da Arábia Saudita, filho do príncipe Khaled bin Talal Al Saud e sobrinho-neto do atual rei da região, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ele está em coma desde que sofreu um acidente de carro em 2005, quando tinha apenas 16 anos.

O rapaz sobrevive com a ajuda de aparelhos em um centro médico em Riad. Segundo o jornal Royal News, o príncipe está em ventilador mecânico e é alimentado por sonda há duas décadas.

O seu pai se recusa a desligá-los, já que tem a esperança do filho recuperar a consciência. “Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora”, disse o pai. Ao longo dos anos, o jovem príncipe teve apenas pequenos sinais de movimento corporal, como movimentar os dedos ou a cabeça, mas os médicos não afirmar que isso possa indicar que um dia ele recupere a consciência.

No dia do aniversário de Al-Waleed, uma integrante da família, chamada princesa Rima bint Talal, compartilhou um post com fotos do Príncipe Adormecido e uma mensagem carinhosa. “Meu quero Al-Waleed, vinte e um anos se passaram e você está sempre presente em nossos corações”, disse ela.

حبيبي الوليد بن خالد واحد وعشرون عامًا وأنت دائمًا حاضر في قلوبنا ، وفي قلوب أحبابك بدعواتنا . اللهم اشفِ عبدك الوليد ؛ فلا يعلم بضعفه إلَّا أنت يارب السماوات والأرض. pic.twitter.com/Axps4tQfXa — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 18, 2025

