Viviane Araujo celebra seu aniversário de 50 anos: 'Não sou mais a mesma de antes'

A atriz Viviane Araujo completa 50 anos de vida nesta terça-feira, 25, e celebrou a data especial com uma reflexão. Em uma publicação nas redes sociais, ela aparece soprando velinhas e deu boas-vindas à sua melhor versão.

“Cinco décadas vividas, sentidas e aproveitadas. Não sou mais a mesma de antes e isso é maravilhoso. Cheguei até aqui carregando histórias que me moldaram, risadas que ecoam na memória e sonhos que ainda me fazem brilhar os olhos. Bem-vindos aos meus 50 anos e à melhor versão de mim”, disse Viviane no vídeo compartilhado.

"Bem vindos aos meus 50 anos e a melhor versão de mim", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas desejaram felicidades. "Parabéns por essa data tão linda e feliz... Agradecemos a Deus todos os dias por você existir em nossas vidas... Felicidades, saúde e paz! Te amo!", disse um. "Feliz aniversário pra esse ser humano incrível! Deus te abençoe sempre", falou outra. "Feliz vida", escreveu uma terceira pessoa.

Viviane Araújo ganha declaração especial do marido

Mais cedo, Guilherme Militão, marido de Vivi, publicou uma homenagem especial à aniversariante nas redes sociais. "Feliz aniversário, meu amor. Sabe que não sou bom com palavras, mas queria dizer que você tem uma luz que faz iluminar todos que estão do seu lado, é diferente ter você por perto, não tem como explicar, sensação de paz e amor. Obrigado por ser essa mulher incrível e uma mãe maior ainda. Eu te amo! Foto da nossa 1ª viagem e 1° Ano Novo", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que Viviane Araújo e Guilherme Militão oficializaram a união no civil em maio de 2021. O casal subiu ao altar no religioso em setembro do mesmo ano. Juntos, eles são pais do pequeno Joaquim, de 2 anos de vida.

