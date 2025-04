Vitória Strada divide registro raro ao lado da mãe: 'Colinho'

A atriz Vitória Strada encantou os seguidores das redes sociais ao surgir ao lado de sua mãe após os compromissos do BBB 25

Vitória Strada usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 25, para mostrar que tirou um tempinho para ficar agarradinha com a mãe.

A atriz contou que ainda não tinha conseguido aproveitar o colo de dona Marisete desde que saiu do BBB 25, já que estava com a agenda cheia de compromissos.

Nos Stories, Vitória postou uma vídeo em que aparece na sala de casa, deitada no colo da mãe. "Uma pausa para colinho de mãe. Eu não consegui nem ter um colinho de mãe direito", disse a ex-sister, que em seguida mostrou o pai, Jorge Osmar.

Nesta ultima quarta-feira, 23, Vitória contou para os fãs que foi parar no hospital após um mal-estar. Sem dar detalhes do problema de saúde, a atriz revelou que começou a passar mal após a final do BBB 25. "Não apareci aqui antes hoje porque precisei dormir, não consegui e aí fui dar um rolezinho no hospital. Comecei a me sentir muito mal ontem de madrugada. Os compromissos terminaram tarde e eu comecei a me sentir muito mal. Hoje de manhã cedo já acordei passando mal e fui para o hospital... Estou aqui toda furadinha", disse ela.

Confira:

Vitória Strada mostra os pais na web - Foto: Instagram

Médica alerta para diagnóstico de Vitória Strada em mulheres

A última eliminada do BBB 25, a atriz Vitória Strada, chocou ao revelar ter a tireoide desregulada. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, a artista contou sobre a descoberta do problema nesta região. Ela confessou que parte dos sintomas eram relacionados a cansaço extremo, pele seca, cabelo caindo e unha quebrada.

O problema de saúde é comum e, muitas vezes, pode passar desapercebido pelos pacientes, já que o quadro possui muitos sinais silenciosos. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro, médica endocrinologista, explica a situação da global.

Segundo a especialista, a tireoide é uma glândula, em forma de borboleta, que fica localizada na parte anterior do pescoço, abraçando a traqueia e tem como responsabilidade regular o metabolismo, a energia do corpo, o funcionamento do intestino, a qualidade do sono e até o humor. Saiba Mais!

