DJ Buarque deixa de seguir Bia Miranda após Gato Preto visitá-la em hospital

O cantor Buarque visitou Bia Miranda, com quem tem um filho, após Gato Preto se ausentar do parto de, Maysha, filha que teve com a influencer

DJ Buarque deixou de seguir Bia Miranda, mãe de seu filho Kaleb, de dez meses, após Gato Preto visitá-la no hospital. Isso porque o cantor se solidarizou e visitou a ex, logo após ela dar à luz Maysha sem a presença do pai da menina. Nesta sexta-feira, 25, Buarque, então, decidiu se pronunciar:

"Farei agora para ver os comentários. A gente está lidando com seres humanos, independente da atitude de um e do outro, faço, fiz e vou continuar fazendo. O problema não é você cair, mas montar um acampamento dentro de um buraco. Lava as tuas mãos, cabeça tranquila e o arrependimento mais tarde, com o tempo, chega", disse Buarque, que foi elogiado por visitar a ex na maternidade.

Bia foi muito criticada pelos internautas por deixar Gato Preto ver a filha no hospital. Na ocasião, ele publicou uma foto abraçado a ela em uma cama de hospital com a legenda "meu amor e ódio".

A influencer, por sua vez, explicou a decisão: "Não é porque o Gato Preto vacilou comigo que ele não vai poder ver a filha dele. Não é assim que as coisas funcionam. A filha é dele. 'Ah, mas ele comentou isso… '. Não importa! É dele e ele sabe que é dele", explicou ela aos seguidores. "Vocês têm que entender que não é porque ele vacilou comigo que vou colocar 30 seguranças aqui no hospital e falar: 'Você não vai ver a sua filha'. Ele veio ver a Maysha e é um direito dele. Ele vai ver a filha dele", defendeu-se.

Bia Miranda relata mal-estar e celebra melhora da filha

Bia Miranda recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 25, após dar à luz Maysha, na noite da última quarta-feira, 23. Mais cedo, ela relatou que ainda se sente muito mal-estar e que a filha já respirava sem a ajuda de aparelhos.

A menina nasceu com apenas 33 semanas e foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva (UTI).

"Hoje eu vou ter alta. Às 17h horas da tarde, já estou liberada para ir para casa. Odeio hospital, mas antes de ir vou tentar mais uma vez tirar leite. Todo o dia a gente tem que tentar porque o leite da mãe é o melhor", disse. Confira!

