Rafaella Justus aposta em look estiloso em dia de treino

Rafaella Justuschamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao mostrar um pouco do seu treino na academia.

Através dos Stories do Instagram, a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, que está com 15 anos, compartilhou um vídeo mostrando os exercícios que estava realizando no seu treino de perna.

Para se exercitar, Rafa surgiu usando um macacão todo preto e um tênis branco. Ela também prendeu o cabelo com rabo de cavalo. "Leg day", escreveu ela. Depois, a jovem postou uma foto no espelho do elevador, "Treininho feito. Como meu amigo diria: fotinha de 'rata da academia' no elevador, hahahaha amo", completou.

Recentemente, a herdeira de Ticiane ganhou elogios ao mostrar algumas fotos de sua viagem. Ela foi para a Bahia com o pai, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã, Vicky. Na ocasião, ela esbanjou beleza ao posar à beira da piscina usando um biquíni bege e uma saída de praia de crochê na mesma cor.

Confira:

Rafa Justus mostra treino - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Justus treinando - Foto: Reprodução/Instagram

Raga Justus treinando na academia - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus impressiona com look de Halloween

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou com mais um look para uma ocasião especial. Nesta terça-feira, 08, a jovem, de 15 anos, marcou presença na festa de Halloween de sua irmã caçula por parte de pai, a pequena Vicky Justus, e chamou a atenção com a fantasia que montou para entrar no clima do evento.

Enquanto a madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e a anfitriã se vestiram com vestidos pretos, inspiradas na Família Addams, a adolescente resolveu ir de pirata e surpreendeu com um acessório da produção.

Rafaella Justus até foi questionada sobre o corset metalizado. A herdeira de Ticiane Pinheiro revelou que a peça é do estilista que fez seu impecável vestido de 15 anos, Samuel Cirnansck. O ateliê do profissional contou que o item é confeccionado sob medida e conforme a cor pedida pelo cliente. Confira!