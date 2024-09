Rafaella Justus chama atenção ao surgir com look estiloso durante viagem

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar algumas fotos de sua viagem

Rafaella Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de sua viagem. A jovem, de 15 anos, está passando alguns dias na Bahia com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmã, Vicky.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Rafaella aparece à beira da piscina, usando um biquíni bege e uma saída de praia de crochê na mesma cor. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro complementou o visual com óculos escuros e um tamanco plataforma. "O melhor que pode haver", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem recebeu diversos elogios nos comentários. "Gata", disse Ana Paula Siebert. "Gata! Amo!!", declarou Roberto Justus. "Que Maravilhosa. Te amo, deusa", se derreteu Ticiane. "Maravilhosa", escreveu um seguidor. "Lindeza", falou outra. "Amei esse look", confessou uma fã. "Vimos nascer e agora essa mocinha linda", comentou mais uma.

Além de Rafaella, Ticiane também está na Bahia com a filha caçula, Manuella, de cinco anos, fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli. Nesta última quinta-feira, 26, a apresentadora mostrou que embarcou em um avião com a herdeira e depois, a loira encantou ao exibir cliques da menina já na Praia do Forte e curtindo o clima agradável do local.

Confira:

Rafaella Justus impressiona com mais uma bolsa com preço de carro

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou mais um item de luxo de seu closet. Nos últimos dias, a jovem foi com a mãe ao show de Mariah Carey em São Paulo e chamou a atenção ao surgir com mais uma bolsa de grife de alto padrão.

Após dar o que falar com um modelo mini durante um passeio no shopping e que custa praticamente um carro popular, a herdeira da apresentadora com o empresário impressionou ao desfilar no local com uma clássica Chanel de corrente. O acessório da marca francesa pode chegar ao valor de quase R$ 30 mil, dependendo de onde foi comprada e em qual moeda. No site, ela está custando cerca de $ 5.200, o equivalente a R$ 28.756. Veja!