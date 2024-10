Rafaella Justus impressiona com look de Halloween com acessório de luxo

Para festa de Halloween da irmã, Rafaella Justus impressiona ao montar look de pirata com peça personalizada de ateliê; confira

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou com mais um look para uma ocasião especial. Nesta terça-feira, 08, a jovem, de 15 anos, marcou presença na festa de Halloween de sua irmã caçula por parte de pai, a pequena Vicky Justus, e chamou a atenção com a fantasia que montou para entrar no clima do evento.

Enquanto a madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e a anfitriã se vestiram com vestidos pretos, inspiradas na Família Addams, a adolescente resolveu ir de pirata e surpreendeu com um acessório da produção.

Rafaella Justus até foi questionada sobre o corset metalizado. A herdeira de Ticiane Pinheiro revelou que a peça é do estilista que fez seu impecável vestido de 15 anos, Samuel Cirnansck. O ateliê do profissional contou que o item é confeccionado sob medida e conforme a cor pedida pelo cliente.

"Para todos que estão me perguntando, o meu corset de pirada é do Samuel Cirnansck! Eu amei demais", escreveu a filha de Roberto Justus sobre ter apostado na peça personalizada para compor seu look de Halloween com vestido branco e bandana na cabeça.

Para quem não viu, Ana Paula Siebert organizou uma grande festa de Halloween para Vicky Justus curtir a data com seus amiguinhos. A influenciadora digital impressionou ao exibir os detahes de decoração e toda a produção feita para o evento.

Rafaella Justus tem seu vestido rasgado na festa de Fabiana Justus

No último sábado, 05, a influenciadora digital Fabiana Justus fez uma grande festa para comemorar seu aniversário de 38 anos e a vitória contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no início do ano. Após o tratamento intenso e até um transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus pode celebrar em família e a irmã, Rafaella Justus, estava presente no momento e protagonizou um perrengue.

Em sua rede social, a jovem, de 15 anos, compartilhou que durante a balada do evento, realizado no rooftop do prédio onde a aniversariante mora, ela precisou para de dançar, pois, o seu vestido começou a abrir. A filha de Ticiane Pinheiro então contou com a ajuda da cunhada, a influenciadora Fran Justus, que acabou sendo a culpada por piorar a situação da peça da adolescente. Veja tudo o que aconteceu aqui!