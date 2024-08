Patrícia Poeta chama atenção na academia com corpo seco e definido

Treinando forte na academia, Patrícia Poeta chama atenção ao exibir seu físico atual; jornalista impressionou com curvas desenhadas

A apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao mostrar um momento de sua vida pessoal. Nesta terça-feira, 20, a jornalista compartilhou um vídeo pegndo pesado na academia e impressionou não apenas com sua disposição, mas também com a definição de suas curvas.

Usando um look fitness cheio de estilo, composto por top estampado e calça amarela, a comandante do Encontro roubou a cena ao fazer treino para os braços e esbanjar energia ao correr na esteira. Exercitando-se, ela impressionou com seu corpo bem seco e com músculos desenhados.

"Gym time", disse ela sobre em inglês sobre o momento na academia. Nos comentários, a comunicadora logo recebeu vários elogios. "Belíssima", admiraram. "Uma linda mulher", falaram outros.

Ainda no último final de semana, Patrícia Poeta chamou a atenção ao ser flagrada correndo na orla da praia com a namorada de seu filhoFelipe Poeta. A apresentadora e a nora deram um show de beleza na aparição em público.

Patrícia Poeta revela superação de trauma de infância e relata nas redes

Em tempos de Olimpíadas, Patrícia Poeta se inspirou nos nossos atletas e revelou neste domingo, 28, em suas redes sociais que superou um trauma de infância, provocado por uma queda violenta de bicicleta.

Ela contou que desde que se mudou para São Paulo, de onde apresenta o Encontro, não tinha mais subido na bike e aproveitou a temporada no Rio de Janeiro para subir na bike de volta. “Ai gente que sensação de missão comprida pleno domingão, to voltando a andar de bike depois de dois anos. desde que eu comecei a fazer o encontro lá de são paulo mas andava muito aqui no Rio”, contou.

"Voltar a andar de bike é mais do que uma prática de exercícios físicos, é a superação de um trauma. Quando pequena, caí numa lombada, abri o queixo, tomei ponto e, depois disso, não consegui mais pedalar. Retomei anos após o acidente, parei novamente, até que neste domingo, 28, voltei a pedalar. Foram 10 km ou um pouco mais. Agora vamos seguir na missão", comemorou.