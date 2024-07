Patrícia Poeta revela superação de trauma de infância e relata nas redes

Apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta contou nas redes sociais neste domingo, 28, que voltou a pedalar depois de muito tempo e comemorou

Em tempos de Olimpíadas, Patrícia Poeta se inspirou nos nossos atletas e revelou neste domingo, 28, em suas redes sociais que superou um trauma de infância, provocado por uma queda violenta de bicicleta.

Ela contou que desde que se mudou para São Paulo, de onde apresenta o Encontro, não tinha mais subido na bike e aproveitou a temporada no Rio de Janeiro para subir na bike de volta. “Ai gente que sensação de missão comprida pleno domingão, to voltando a andar de bike depois de dois anos. desde que eu comecei a fazer o encontro lá de são paulo mas andava muito aqui no Rio”, contou.

Em sua redes sociais, a apresentadora do Encontro contou sobre o tombo que tomou e lhe causou uma abertura no queixo, que a deixou anos sem pedalar por medo de cair novamente, e explicou a superação:

"Voltar a andar de bike é mais do que uma prática de exercícios físicos, é a superação de um trauma. Quando pequena, caí numa lombada, abri o queixo, tomei ponto e, depois disso, não consegui mais pedalar. Retomei anos após o acidente, parei novamente, até que neste domingo, 28, voltei a pedalar. Foram 10 km ou um pouco mais. Agora vamos seguir na missão", comemorou.

Patrícia Poeta comemora 2 anos no comando do Encontro

Recentemente, a jornalista Patrícia Poeta comemorou dois anos à frente do Encontro, programa matinal exibido diariamente na emissora. Em entrevista ao site Gshow, ela se mostrou bastante satisfeita com o sucesso da atração e disse que procura entregar o que o público gosta.

"Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar. Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar", disse.

"Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza. Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", completou a apresentadora