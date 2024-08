Patrícia Poeta se exercita na praia com a nora; veja as fotos

Aproveitando passagem pelo Rio de Janeiro, Patrícia Poeta se exercita na orla da praia com a namorada de seu filho; veja os cliques

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro e o domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada de uma jovem.

A garota que estava correndo com a famosa é a nora dela. Isso mesmo, a namorada de Felipe Poeta, Juliana Mello, que é nutricionista, e esbanjou beleza e boa forma ao lado da sogra. Cheias de estilo, elas foram flagradas no local.

Enquanto Patrícia Poeta apareceu usando top e calça, a nora da comunicadora global se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, de cor verde.

Na rede social, a apresentadora do Encontro já mostrou a namorada do filho ao compartilhar fotos curtindo eventos e até visitas à praia com o casal.

Veja as fotos de Patrícia Poeta com a nora:

Fotos: Dan Delmiro / agnews

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

O filho de Patrícia Poeta aprendeu a tocar sozinho guitarra, baixo, violino, piano, teclado e sintetizador. Ele se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e, de volta ao Brasil, montou sua própria gravadora, chamada Tha House Company. Além disso, em seu trabalho como produtor musical ele já chegou a produzir a trilha sonora da nova temporada de Arcanjo Renegado.

Hoje, o artista acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco (43), momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz.

Ele se identifica como Poeta no Beat nas redes sociais, e não costuma mostrar momentos ao lado da mãe, Patrícia Poeta, ou do pai. Apesar disso, famosos e colegas de profissão comentam em suas publicações. Em um registro compartilhado enquanto viajava pela ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Mari Bridi (38) elogiou o produtor musical.

"Eu olho e penso: 'Peguei no colo' que me leva a pensar 'estou ficando velha' que aí resulta em 'como o tempo passa e como o Pipo virou uma cara incrível'", escreveu a filha da jornalista Sônia Bridi (59). Em novembro do ano passado, ele compartilhou uma publicação em homenagem ao pai, o parabenizando por participar da 50ª cerimônia do Emmy.