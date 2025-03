Jojo Todynho detalha alimentação após quase dois anos de cirurgia bariátrica

A influenciadora Jojo Todynho, que já perdeu mais de 70 kg após a bariátrica, contou como funciona sua alimentação atualmente

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho não esconde o quanto está satisfeita com os resultados de sua nova rotina fitness. A famosa, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2023, já emagreceu mais de 70 kg somando a intervenção, dietas e exercícios físicos pesados.

Apesar da mudança em seu cardápio, Jojo revelou que não possui uma lista de comidas restritas. Em entrevista a LeoDias TV, a artista explicou que, com moderação, segue comendo tudo o que deseja .

"Estou liberadíssima para comer de tudo, mas, claro, com moderação", declarou ela. Em seguida, a influenciadora detalhou como tem sido sua alimentação desde que realizou a bariátrica, há quase dois anos. "Muito pouquinho. Uma colher de arroz, uma de feijão… [Sabe] aquela coisa que a nutricionista passava e a gente sempre colocava uma colherzinha a mais? Não tem como, é uma colher mesmo", contou.

Jojo Todynho ainda explicou que sua fome diminuiu bastante nos primeiros meses após a cirurgia bariátrica. "Depois comecei a sentir fome absurda, sinto muita fome, mas não consigo comer muito", declarou a artista, por fim.

Vale lembrar que além da bariátrica, Jojo realizou outras cirurgias plásticas para corrigir detalhes que a incomodavam no corpo. Recentemente, ela fez lifting nas pernas, definição no abdômen com lipoaspiração e reparação na cicatriz das mamas.

Jojo Todynho reflete sobre processo de emagrecimento

Recentemente, Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer um breve desabafo com o público a respeito da nova fase de sua vida. Após perder cerca de 80 quilos, a famosa realizou três novas cirurgias plásticas para melhorar aspectos no corpo que ainda a incomodavam.

Agora, em recuperação, Jojo abriu o coração ao falar sobre o processo de mudança, que iniciou em agosto de 2023, quando fez a cirurgia bariátrica. Após o primeiro procedimento cirúrgico, ela seguiu cuidando do físico com dieta e exercícios físicos.

A vontade de mudar, no entanto, já foi interrompida anteriormente. De acordo com Jojo Todynho, ela já chegou a parar com os treinos devido a autoestima abalada; confira mais detalhes!

