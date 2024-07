Gracyanne Barbosa faz homenagem inusitada para Marcos Mion durante treino

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao homenagear o apresentador Marcos Mion com item inusitado na academia

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa provou que possui grande inspiração para seguir treinando pesado na academia. Na última terça-feira, 16, a musa fitness surpreendeu os seguidores ao homenagear Marcos Mion de uma forma inusitada durante os exercícios do dia.

Em seu Instagram oficial, a ex-esposa do cantor Belo mostrou que estava usando meias com o rosto do apresentador da Globo estampado. O item divertido é dado aos convidados durante participações em quadros do 'Caldeirão', exibido nas tardes de sábados na emissora.

"Vamos iniciar o nosso treino", escreveu Gracyanne Barbosa ao exibir seus alongamentos na academia. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a musa fitness presta homenagem ao comunicador.

Em janeiro deste ano, enquanto caminhava pela orla da Barra da Tijuca, Gracy foi vista usando outro par de meias com o rosto de Marcos Mion. Em entrevista à Quem, na época, ela revelou que enxerga o apresentador como inspiração.

Assim como a famosa, Mion também possui uma paixão pelo mundo fitness e tem se dedicado cada dia mais ao estilo de vida. Em suas redes sociais, ele compartilha com o público os resultados de sua mudança corporal, além de falar sobre dieta e treinos.

Gracyanne usa meias com rosto de Marcos Mion - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne mantém fotos com Belo em sua mansão

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao mostrar que ainda não tirou as fotos com o ex-marido, Belo, de sua casa. No stories do Instagram, ela deixou escapar um pouco da decoração da propriedade e exibiu as fotos com o artista na parede da sala e também em um porta-retrato.

As imagens apareceram ao fundo de um vídeo dela brincando com seus cachorros ao chegar em casa. As fotos dela com Belo apareceram desfocadas ao fundo da sala. Gracyanne e Belo anunciaram a separação há cerca de três meses após 16 anos juntos.

Porém, eles são alvos de rumores de que poderiam reatar a relação. Recentemente, a imprensa apontou que eles teriam voltado a morar na mesma casa, mas os dois despistaram sobre o assunto. Ao ser questionada se exista a possibilidade de reconciliação, a estrela deixou o assunto no ar.

"O coração está em uma gavetinha no momento. Deixa ele lá. Não quero ser ansiosa comigo mesma de buscar respostas que sei que não tem tempo ainda para assimilar. Se que não tenho essa resposta ainda. E não vou me pressionar a ter", disse ela ao Jornal O Globo.