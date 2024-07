Gracyanne Barbosa revela que mantém fotos com Belo em sua mansão

Sem querer, Gracyanne Barbosa exibe fotos com o ex-marido, Belo, na decoração de sua mansão e reaquece os rumores de reconciliação

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao mostrar que ainda não tirou as fotos com o ex-marido, Belo, de sua casa. No stories do Instagram, ela deixou escapar um pouco da decoração da propriedade e exibiu as fotos com o artista na parede da sala e também em um porta-retrato.

As imagens apareceram ao fundo de um vídeo dela brincando com seus cachorros ao chegar em casa. As fotos dela com Belo apareceram desfocadas ao fundo da sala.

Gracyanne e Belo anunciaram a separação há cerca de três meses após 16 anos juntos. Porém, eles são alvos de rumores de que poderiam reatar a relação. Recentemente, a imprensa apontou que eles teriam voltado a morar na mesma casa, mas os dois despistaram sobre o assunto.

Ao ser questionada se exista a possibilidade de reconciliação, a estrela deixou o assunto no ar. “O coração está em uma gavetinha no momento. Deixa ele lá. Não quero ser ansiosa comigo mesma de buscar respostas que sei que não tem tempo ainda para assimilar. Se que não tenho essa resposta ainda. E não vou me pressionar a ter”, disse ela ao Jornal O Globo.

Por sua vez, Belo não escondeu e contou que segue sofrendo desde o divórcio com a influenciadora: "Eu sempre fui um cantor ligado à emoção, né? Eu sempre fui um cara que falei das coisas do amor e das coisas do coração. Então, eu também tô vivendo um sofrimento do coração”, o cantor desabafou.

Gracyanne esclarece suposta reconciliação após foto com a mãe de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa agitou as redes sociais ao publicar uma foto junto com a mãe do cantor Belo, seu ex-marido. Na imagem com dona Teresinha Vieira, compartilhada através de seus stories no instagram, a famosa se referiu a matriarca como 'sogrinha'.

Com isso, diversos internautas passaram a apontar uma possível reconciliação entre o ex-casal, que anunciou publicamente a separação em abril deste ano. Gracy, no entanto, negou que os dois tenham reatado e explicou o motivo de ainda se referir a dona Terezinha como 'sogra'.

Após um internauta questionar se a musa fitness e Belo estariam juntos novamente, ela respondeu: "Essa foi uma das mensagens que mais recebi aqui hoje, então vamos lá; NÃO VOLTAMOS! Convivo com a dona Teresinha, há 16 anos! Ela sempre será minha sogra e parte da minha família, independente de qualquer coisa, aqui ela sempre encontrará, carinho, atenção, amor e amizade (Não só ela mas toda família)", iniciou Gracyanne Barbosa.

E completou: "Hoje ela tinha umas coisas pra fazer na rua, fui leva-la, conversamos, nos divertimos (ela é muito engraçada e sincera kkkk). Foi um dia especial, apenas isso. Ela disse que quer morar comigo e pra onde eu for, ela vai".