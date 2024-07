Graciele Lacerda chama a atenção com barriguinha de grávida na academia

Grávida de três meses, Graciele Lacerda chama a atenção ao exibir barriguinha marcada em look de ginástica; veja como já está

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, já está com a barriga de grávida em evidência. Após revelar que está esperando seu primeiro herdeiro com o sertanejo, a influenciadora não esconde mais o volume do abdômen, pelo contrário, agora, ela está mostrando mesmo, como fez nesta quinta-feira, 18, ao ir treinar.

Acostumada a se exercitar com frequência, a empresária do ramo da saúde surgiu usando um macacão fitness para ir à academia e chamou a atenção. Com a barriguinha marcada, Graciele Lacerda encantou ao exibir o momento.

Ao se mostrar pronta para fazer atividade física, a noiva de sertanejo comentou que adptou seu treino para a nova fase e que está realizando os exerícios de forma bem leve, como se ela fosse uma iniciante para não ter riscos.

"Não posso fazer nada intenso, aliás, todo o meu treino é bem devagar, é um treino iniciante praticamente... gente, pode treinar sim, principalmente, a pessoa que, como eu treinei a vida inteira isso ajuda", sinalizou a musa fitness.

Ainda nesta quarta-feira, 17, a amada de Zezé Di Camargo compartilhou o vídeo da reação da mãe dela ao saber que ela está grávida. Graciele Lacerda então explicou o motivo da mãe ter tido dificuldade em acreditar na notícia.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.