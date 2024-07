Graciele Lacerda posta vídeo da reação da mãe ao saber de sua gravidez

Emocionante! Graciele Lacerda posta vídeo do momento em que revelou para a mãe que está grávida de Zezé Di Camargo após anos tentando

Após alguns dias de revelar ao público que está grávida de três meses, a noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou nesta quarta-feira, 17, o vídeo do momento em que contou para sua mãe, Maria das Graças Lacerda, que terá seu primeiro bebê com o sertanejo.

Depois de anos tentando e ter tido algumas perdas, a influenciadora finalmente conseguiu dar a notícia para a futura vovó e o momento foi emocionante. Graciele Lacerda então viajou para o Espírito Santo para contar pessoalmente para a mãe a novidade. Para dizer que está gestante, ela montou uma surpresa.

A eleita do artista então levou um álbum cheio de fotos deles e no final colocou uma frase dizendo que faltava um clique ali e que poderia ser posto dali nove meses. Depois disso, ela entregou uma caixa para Maria com um macacão escrito "vovó". "Contando para minha mãe que ela vai será avó", postou o vídeo cheio de emoção, no qual apareceu segurando as lágrimas e a futura vovó ficou chocada.

Ainda nesta quarta-feira, 17, Graciele Lacerda compartilhou um momento tenso da gravidez e revelou que está enfrentando uma questão, que até então não estava sentindo no primeiro trimestre.

Nos últimos dias, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para matar a curiosidade dos fãs sobre a gravidez. A famosa então relembrou a época que não queria ter filhos e explicou o motivo de ter adiado seu sonho. A influenciadora ainda revelou qual foi a reação de Zezé ao saber que estava grávida após várias tentativas e tratamento de anos para conseguir um bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.