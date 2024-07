Graciele Lacerda explica reação da mãe ao saber da gravidez: 'Escondia'

Após postar vídeo da mãe sabendo de gravidez, Graciele Lacerda explica reação desacreditada da futura vovó e revela motivo de ter escondido notícia

Após postar um vídeo mostrando a reação da mãe ao saber de sua gravidez, Graciele Lacerda se pronunciou em seus stories nesta quarta-feira, 17, para explicar o motivo de dona Maria das Graças Lacerda ter ficado desacreditada ao saber que ela está esperando um bebê com Zezé Di Camargo.

A influenciadora então contou que estava fazendo a tentativa sem contar para a mãe porque até então, ao compartilhar as outras vezes, a senhora ficava mutio ansiosa e decepcionada com as perdas. Por isso, a eleita do sertanejo fez o processo escondido e só contou quando realmente teve certeza de que estava gestante.

"A minha mãe não esperava, porque depois de várias tentivas que eu tive, que não deram certo, eu parei de contar pra ela, eu não contava mais pra ela, porque ela sofre muito, ela ficava muito ansiosa e ela acabava me deixando mal também e eu ficava triste, né, de falar pra ela que não deu certo. Então eu comecei a não contar pra ela mais, a esconder dela, ela perguntava, eu falava: 'tô vendo, vou ver o que faço, tá tudo certo, no momento certo', sempre eu falava assim, ela ficava muito apreensiva, ela não esperava mesmo eu chegar lá e ter essa notícia pra contar pra ela", contou emocionada.

Com lágrimas nos olhos após ver novamente a reação da mãe, Graciele falou mais sobre ter contado apenas para Maria e para a sogra sobre a gestação antes dos três meses. "Eu quis fazer essa surpresa tanto pra minha mãe, quanto pra minha sogra, eu fiz só pras duas, porque não dava pra fazer com todo mundo, eu queria ter feito com os meus irmãos, com outras pessoas da família, mas, não dava porque não tinha tempo pra encontrar, pra organizar, pra planejar, pra fazer, então decidi fazer só com a minha mãe e com a minha sogra", explicou o motivo de ter feito o vídeo apenas da reação delas.

A empresária então comentou que só contou da última tentativa para as pessoas que eram bem próximas, isso porque, ela já estava muito magoada com as perdas que vivenciara. "Eu não consegui esconder das pessoas que conviviam comigo, algumas no caso, o mô sabia, o João, algumas pessoas que acabavam convivendo comigo, que eu ia tá fazendo o processo... depois que eu fiz uma limpa na minha vida, eu consegui engravidar, na primeira e deus me abençoou", falou sobre ter dado certo na sétima vez.

Ainda nesta quarta-feira, 17, Graciele Lacerda compartilhou um momento tenso da gravidez e revelou que está enfrentando uma questão, que até então não estava sentindo no primeiro trimestre.

Nos últimos dias, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para matar a curiosidade dos fãs sobre a gravidez. A famosa então relembrou a época que não queria ter filhos e explicou o motivo de ter adiado seu sonho. A influenciadora ainda revelou qual foi a reação de Zezé ao saber que estava grávida após várias tentativas e tratamento de anos para conseguir um bebê.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.