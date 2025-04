Em clima de Páscoa, Léo Santana destacou a importância de acompanhar de perto os momentos escolares da filha e celebrou o crescimento da pequena

Nesta quarta-feira, 16, Léo Santana deixou os seguidores encantados ao compartilhar uma nova postagem nas redes sociais. O cantor separou um tempo para acompanhar a filha, Liz, de três anos, em um evento escolar de Páscoa, e fez questão de ressaltar o quanto prioriza estes momentos.

Fruto do casamento de Léo com a dançarina Lore Improta, a pequena surgiu sorridente ao curtir a companhia do pai em uma atividade de pintura e desenho. "Iniciei o dia na minha melhor versão hoje: pai da pequena Liz na Páscoa da escola! Mesmo com a agenda corrida, eu e Lore Improta sempre priorizamos viver momentos importantes com ela… não existe nada mais lindo do que ver o seu desenvolvimento! Aaaaah Liz, te amo tanto! Amo ver você crescer, aprender e se desenvolver", declarou o papai coruja.

Nos comentários, não faltaram elogios de amigos e seguidores. "Seus fofinhos", ressaltou a cantora Ivete Sangalo. "Que coisa linda, que Deus abençoe sempre!", desejou um internauta. "Nós também amamos ver vocês juntos, e ver essa coisa linda, nossa princesa, crescendo e se desenvolvendo", destacou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Bilíngue!

Na última quinta-feira, 10, a dançarina Lore Improta compartilhou um momento fofo ao buscar a filha, Liz, de 3 anos, na escola. Após uma viagem a trabalho no Rio de Janeiro, Lore voltou para casa, na Bahia, e fez questão de buscar a pequena pessoalmente. Ela registrou o bate-papo com a filha depois da aula, e Liz encantou ao demonstrar suas habilidades no inglês. A menina é fruto do casamento entre ela e o cantor Léo Santana.

“Mamy aproveitou e veio buscar dona Lica na escola. Ela saiu um pouco mais cedo hoje, mas eu vim logo para dar um cheirinho nela”, disse a dançarina, que em seguida compartilhou o reencontro com a filha.

Dentro do carro, Lore gravou a filha com Léo Santana demonstrando o que aprendeu na escola e falando inglês. “Seus amiguinhos foram ver quem?”, perguntou a dançarina. “Teacher!”, respondeu Liz, referindo-se à professora. Atendendo ao pedido da mãe, a menina ainda mostrou que sabe contar em inglês.

Leia também:Lore Improta e Léo Santana impressionam com físico durante viagem com a filha