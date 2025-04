Médico analisa caso exposto por Paulo Zulu após aula de arte marcial: ‘Observar’

Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto explica diagnóstico do ator e modelo Paulo Zulu após voltar com o filho de uma aula de arte marcial

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais na última segunda-feira, 14, o ator e modelo Paulo Zulu (62) mostrou seu olho vermelho e explicou que sofreu um derrame ocular enquanto voltava com o filho caçula, Kiron (3), de uma aula de arte marcial. Em entrevista à CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto dá detalhes sobre o diagnóstico do famoso.

“Às vezes, a gente olha um roxinho no braço e não sabe de onde veio né? ‘Onde será que eu bati o braço para ficar assim?’. Depois de pensar nisso por dez segundos, a gente esquece disso e a vida segue. Afinal, depois de alguns dias isso vai sumir. Esse roxo apareceu porque uma veia ou artéria superficial – que está logo abaixo da pele – rompeu por alguma razão, e um pouco de sangue espalhou por baixo da pele. Como esse sangramento está logo abaixo da pele, a gente não enxerga o sangue vermelho vivo, e sim mais arroxeado”, explica o médico.

“E esse vermelho no olho? Uma veia ou artéria fininha da superfície externa do olho rompeu e um pouquinho de sangue escapou. Esse sangue fica entre o olho – que é branco – e a membrana fina e transparente que reveste o olho, a conjuntiva. Como embaixo é branco e em cima é transparente, enxergamos o sangue bem vermelho vivo, mas é o mesmo princípio do roxo que apareceu no braço. O nome disso é hiposfagma, ou hemorragia subconjuntival”, continua o especialista.

De acordo com Hallim, isso pode acontecer por algumas razões: geralmente por traumas como batidas ou arranhões, ou causados por olho seco. “Normalmente, não causa transtorno nenhum – é comum que a pessoa que teve o sangramento nem perceba, e só descubra quando alguém fala: ‘Nossa! Seu olho está supervermelho!’. Eventualmente, pode dar uma sensação de o olho estar mais pesado, ou ter um pouco de sensação de areia nos olhos”, salienta.

Apesar de não ser grave, segundo o especialista, a avaliação com o médico oftalmologista é importante para ter certeza que realmente é somente isso. “No consultório, vamos avaliar a acuidade visual, para ter certeza que a visão não foi afetada, e observar o olho no microscópio para afastar qualquer lesão mais grave. Realmente, não sendo nada mais importante, recomendamos usar compressas frias para parar com o sangramento nos primeiros dias, e depois é preciso ter paciência para esperar desaparecer. Isso pode levar de duas a três semanas”, destaca.

“No exemplo de Paulo Zulu, como isso aconteceu por causa de uma dedada do filho pequeno, normalmente não causaria uma lesão mais importante, porém é possível que tivesse acontecido alguma lesão mais grave como um corte na conjuntiva, que pudesse levar a infecção por exemplo. Ele, provavelmente, vai apenas fazer compressas frias, usar um colírio lubrificante e aguardar o olho clarear para poder voltar às suas atividades”, finaliza Hallim.

´NÃO AFETOU A MINHA VISÃO’

Paulo Zulu abriu seu coração e falou sobre um problema. "Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira, voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu. Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece", contou.

Apesar de estar bem, ele precisou adiar alguns compromissos. "O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã, e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora. É isso... Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida. Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável”, concluiu o famoso.

