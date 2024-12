Carla Perez homenageia o filho em aniversário: 'Que orgulho'

Em suas redes sociais, Carla Perez fez uma linda homenagem ao filho Victor Alexandre, que está completando 21 anos de vida

Em suas redes sociais, Carla Perez sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 20, a dançarina publicou em sua conta no Instagram um vídeo no estilo boomerang em que aparece dando um beijo no filho Victor Alexandre, que está completando 21 anos de vida. O rapaz é fruto do relacionamento dela com Xanddy.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou ao herdeiro. "Hoje é o seu dia, meu filho amado. Parabéns. Que orgulho ser sua mãe, orgulho de um rapaz lindo por dentro e por fora, admirado por todos a sua volta. Eu te amo tanto que chega o meu coração dói. Te amo muitão! Saiba que mesmo distante, mamãe ora todos os dias para que Deus em sua infinita bondade cuide de você, te livre de todo e qualquer mal, te dê muita saúde, paz, amor, alegria e que as bençãos do Senhor se multipliquem na sua vida, na sua casa e de seu love. E eternamente vou te dizer: Te amo infinito e além", escreveu ela.

Além de Victor Alexandre, Carla e Xanddy também são pais de Camilly Victória, de 23 anos.

Declaração

Recentemente, Carla Perez completou 47 anos de vida. Xanddy fez questão de homenagear a esposa na data especial.

Em sua conta no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos da amada e se declarou. "16 de novembro de 1977 às 6h da manhã, nascia essa coisa linda. Intensa e amorosa, difícil e de coração mole, ela é furacão e calmaria. Nos deixa de cabelos em pé, mas acolhe todos nós. Uma revolucionária, amada e admirada por uma nação", começou ele.

Em seguida, Xanddy desejou muitas coisas boas para a amada. "Feliz aniversário, meu amor. Eu já te disse hoje, mas vou repetir aqui: Sinta a paz, a felicidade mais plena, mais sublime do planeta.

Que Deus lhe dê muita saúde meu amor, te guarde e abençoe muito, muito, muito porque você merece. Sou grato a Ele pela sua vida e por ter você. Você já sabe, mas também quero reforçar o quanto eu te amo, o quanto você é amada por tantos! Hoje, o dia será literalmente uma grande festa para a gente comemorar o seu dia!! Já estou chegando para te encher de beijos e amor. Parabéns, my love", concluiu.

Nos comentários da publicação, Carla fez questão de agradecer o carinho. "Meu amor, te amo. Obrigada por tudo. Estou tão feliz, tão feliz, que tenho até medo! Gratidão a todos pelas lindas mensagens e homenagens. Deus é bom, o tempo todo. Obrigada, Senhor", escreveu.

