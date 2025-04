Ex-nora de Maíra Cardi relembra crítica da sogra: ‘Faz dieta, menina’

Ex-nora de Maíra Cardi conta história de quando namorou com o filho da coach e recebeu um comentário da sogra para perder peso

Ex-nora de Maíra Cardi, Anna Silveira surpreendeu a todos ao revelar uma história de quando namorava com Lucas Cardi, filho da coach. Ela disse recebeu um comentário em tom de crítica da ex-sogra para perder peso quando estava namorando com o filho dela.

"Eu conheci o Lucas num jogo de celular. E a gente virou amigo, ficou meio ano, seis meses, alguma coisa assim. Só conversando pelo celular, o tempo inteiro, o dia inteiro. Nas férias da escola, eu fui pro Rio de Janeiro para conhecer ele pessoalmente. Chegando lá, passei um mês. No final do mês, a mãe dele virou e falou: ‘Nossa, vocês são um casal tão lindo, que não sei o quê… Vem morar aqui. Eu quero que vocês vivam essa experiência da paixão'", disse ela.

E completou: "Nosso relacionamento estava bem longe, bem longe de ser um relacionamento guiado por duas pessoas, porque nunca foi. Desde que a gente se conheceu, teve envolvimento na mãe dele. Quem me chamou pra morar com eles foi ela".

Por fim, ela contou que foi orientada a fazer dieta para emagrecer. "Como podia. Filho e nora, da pessoa mais pica em emagrecimento do Brasil, gordos. Isso é um absurdo. Precisam emagrecer. E fizemos. Foi bom, foi ótimo", disse ela, e completou: "Chegou uma época que eu estava me sentindo bem, e a pessoa virou pra mim e falou: ‘Faz a dieta, você vai emagrecer, vai ficar com o corpo perfeito.’ E eu virei e falei: ‘Eu tô bem com meu corpo, tá bom.’ A pessoa virou pra mim: ‘Você tá gorda, sim. Faz a dieta, menina, que você vai ficar com o corpo perfeito.’ Aí vai eu ficar em jejum de sete dias".

Maíra Cardi revela que não vai sustentar o filho após casamento

Recentemente, Maíra Cardi, de 41 anos, afirmou que deixará de bancar o filho, Lucas Cardi, de 24, que se casará ainda este mês com Thuani Todeschini. A empresária comentou sobre essa nova fase na vida do filho e explicou o acordo que será colocado em prática após o casamento.

"É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa. A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo", comentou ela em entrevista à Quem.

Em seguida, Maíra comentou que, apesar de ainda oferecer apoio financeiro a Lucas, o criou para ser independente; confira mais detalhes!

