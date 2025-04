Samara Felippo opina sobre retorno às novelas: 'Muita vontade'

Em suas redes sociais, Samara Felippo respondeu algumas perguntas dos seguidores e opinou sobre um possível retorno para as novelas

Em suas redes sociais, Samara Felippo sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 16, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e opinou sobre o seu possível retorno para as novelas.

A famosa revelou que tem muita vontade de voltar a atuar na TV. "Pretendo, sinto muita vontade e sinto muita saudade. Zero problema em falar nisso. Adoro, quero muito voltar. Alô produtores de elenco", disse ela.

Samara ainda contou que, além do dinheiro, gostaria de se conectar com a história do personagem. "Eu acho que maturidade traz muitas coisas. Acho que os dois contam, sem hipocrisia. Eu acho que vai depender muito do personagem que me oferecerem, acho que precisa fazer algum sentido para mim, e o dinheiro no bolso, quem não gosta?".

O último trabalho de Samara Felippo na TV foi uma participação especial na novela Vai Na Fé, exibida em 2023 pela Rede Globo. Na trama, ela interpretou Vera Caldas.

Maternidade

Na sexta-feira, 4, a atriz postou várias fotos em que aparece ao lado das filhas Alícia, de 15 anos, e Lara, de 11, frutos do seu relacionamento com Leandrinho.

A famosa relembrou algumas imagens de quando as meninas eram bebês e todas as fotos possuem uma coisa em comum: são selfies.

Na legenda, Samara falou da dificuldade que muitas mães enfrentam de registrar um momento com os filhos e fez um pedido aos seguidores.

"Outro dia li a frase: Pai tem foto, mãe tem selfie. E fui olhar meu rolo de câmera… Quando avistar uma mãe tirando uma selfie sozinha com seu filho, com gentileza pergunte se ela quer um registro. São 15 anos das selfies mais cansativas e mais lindas da minha vida! Faz sentido para você, mãe? Me conta", escreveu ela na legenda da publicação.

