Carla Perez e Xanddy fazem rara aparição com as noras e os filhos

Carla Perez exibe fotos de como foi a festa de aniversário dos filhos, Camilly Victoria e Victor Alexander, e surge com as namoradas dos filhos

A dançarina Carla Perez e o cantor Xanddy aproveitaram o último final de semana com a festa de aniversário dos filhos, Camilly Victoria, de 23 anos, e Victor Alexandre, de 21 anos. Os pais corujas reuniram os amigos e familiares em uma celebração na casa deles nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Perez mostrou fotos de como foi o evento. Ela e o marido posaram sorridentes com os filhos e também com as noras, Daze - que é a namorada de Camilly -, e Jarline - que é a namorada de Victor.

Carla Perez e Xanddy com os filhos e as noras - Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que Victor Alexandre fez aniversário no dia 20 de dezembro. Enquanto isso, Camilly Victoria completou a nova idade nesta segunda-feira, 23 de dezembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

Carla Perez e Xanddy trocam declarações

O casamento de Carla Perez e Xanddy está completando 23 anos de existência. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim…", disse Carla.

Xanddy também fez um texto para a amada: "Amor, dessa vez eu só quero agradecer. Agradecer a Deus por me permitir conhecer você, agradecer a Ele pela nossa aliança, cumplicidade e caminhada cada vez mais sólida e madura. 25 de outubro de 1999, nossa história começou e aqui estamos nós...", falou o cantor. Veja a publicação completa!

Leia também:Casado há 23 anos com Carla Perez, Xanddy dá dica a casais: 'Continuem'