Filha de Simony, Aysha Benelli explica processo de emagrecimento sem cirurgia

Ex-atriz mirim de 'Carrossel', Aysha Benelli falou sobre a mudança de hábitos e a perda de peso sem intervenções cirúrgicas

Filha da cantora Simony, a ex-atriz mirim Aysha Benelli surpreendeu recentemente ao mostrar seu físico atual, resultado de uma rotina de exercícios e alimentação saudável. Com mais de 920 mil seguidores só no Instagram, a jovem de 21 anos costuma compartilhar com o público registros de seu dia a dia, incluindo o hábito de frequentar a academia.

Agora, em entrevista ao portal LeoDias, Aysha contou que perdeu 40 kg sem recorrer a cirurgias. De acordo com a artista, a mudança de vida começou de forma simples e durante a pandemia de Covid-19.

"Muitas pessoas pensam que foi algo imediato, mas a minha perda de peso se iniciou no começo de 2020. Como estávamos em pandemia, não tinha como eu fazer academia, então eu fazia aeróbico duas vezes ao dia e adotei uma reeducação alimentar", explicou ela.

Aysha Benelli ainda revelou que, no início, seguia uma dieta específica. No entanto, atualmente, a ex-atriz de 'Carrossel' adotou uma alimentação mais livre e não possui restrições. Nas últimas semanas, durante uma conversa com os seguidores, ela explicou melhor os novos hábitos.

"Não faço dieta, não peso comida, não tenho restrições. Só reeduquei minha alimentação e adotei academia no meu dia a dia. [...] Atualmente, como saudável de tudo, besteira também. Só não exagero e faço academia 5 vezes na semana geralmente", relatou a filha de Simony.

Vale lembrar que Aysha Benelli já revelou que não pretende realizar cirurgias plásticas por enquanto. "O meu objetivo é foco na academia mesmo", declarou a ex-atriz mirim.

