Filho de Carla Perez choca ao mostrar seu físico atual; veja como ele está

Aos 21 anos, filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, impressiona ao mostrar seu físico musculoso e bastante definido

O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 21 anos, impressionou mais uma vez ao mostrar seu físico na rede social. Adepto de um estilo de vida saudável, o jovem, que frequente a academia, exibiu seus resultados.

Em um vídeo, o herdeiro do cantor com a dançarina tirou a camiseta e revelou como está seu corpo. Fazendo poses e forçando os braços, Victor Alexandre ostentou seu músculos volumosos e definição.

Nos comentários, Carla Perez reagiu ao ver aonde o filho chegou. "Aprendeu com a mamãe... Brincadeirinha… meu melhor personal, orgulho de você, filhão", escreveu a loira ao ver o garoto colhendo os resultados de tanta dedicação. "Vou chegar aí também", reagiu o pai.

É bom lembrar que, além de Victor Alexandre, Carla e Xanddy também são pais de Camilly Victória, de 23 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Carla Perez e Xanddy completam 23 anos de casados

O casamento de Carla Perez e Xanddy chegou ao marco dos 23 anos. Muito apaixonados, os artistas trocaram declarações românticas na rede social e refletiram sobre estarem juntos há mais de duas décadas.

Como de costume, eles fizeram uma viagem especial para celebrarem a data e postaram um vídeo curtindo uma balança gigante em meio à natureza. O destino escolhido pelos baianos foi Bali, na Indonésia, e a imagem deles se curtindo foi usada para eles se homenagearem, falando do amor que construíram ao longo dos anos.

"Nosso SIM há 23 anos, foi o sim mais certo da nossa vida! E se fosse hoje, eu diria sim de novo, amanhã de novo e até a eternidade, SIM! Deus abençoou e se tornou a terceira dobra, com Ele sei que iremos celebrar muitos sim, sim, sim… Desde a primeira vez, foi diferente, senti que ali estava minha outra metade, o homem com quem eu dividiria o resto da minha vida e construiria uma família linda.

Nossos filhos são os presentes que Deus nos deu para selar de vez a nossa união. Sou apaixonada por você e amo cada pedaço do seu corpo, além de admirar o ser humano que você é. Te amo além do infinito! E vamos curtir o nosso dia 25", escreveu Carla Perez.

