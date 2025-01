Filha de Simony surge com a barriga à mostra após perder 40kg sem cirurgia

A atriz Aysha Benelli, de 21 anos, conhecida por interpretar Laura no remake de Carrossel, do SBT, exibe shape em registro na academia

A atriz Aysha Benelli, de 21 anos, exibiu, nesta terça-feira, 28, o shape em foto tirada no espelho da academia e publicada por meio dos stories de seu perfil no Instagram. A jovem, que é filha da cantora Simony com o rapper Afro-X, surgiu usando uma calça legging e um top, que deixou a barriga chapada da artista à mostra.

A atriz contou que perdeu 40kg para recuperar a autoestima, pois sofreu bullying na infância devido ao sobrepeso. Aysha ficou conhecida por interpretar Laura no remake da novela Carrossel, do SBT. Na trama, a romântica menina sofria com comentários maldosos sobre seu peso.

Aysha Benelli exibe shape em foto tirada no espelho da academia - Foto: Reprodução/Instagram

Processo de emagrecimento

Há pouco mais de uma semana, Aysha abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para esclarecer dúvidas de seus quase um milhão de seguidores. Na ocasião, a atriz falou sobre o processo de emagrecimento e disse que não fez e não tem vontade de realizar cirurgia plástica.

"No momento, não [penso em fazer], o meu objetivo é foco na academia, mesmo", respondeu. E explicou que transformou seu corpo ao focar em uma vida fitness. "Comecei a treinar em 2023, em março, mas parei por quatro meses e voltei ano passado, em março também (risos). Treino até hoje, então acho que conto que vai fazer um ano [que treino] certinho em março [deste ano]", disse.

Aysha também negou que fez dietas malucas para perder peso. "Só reeduquei minha alimentação e adotei academia no meu dia a dia. Quando comecei, não fazia academia ainda, só aeróbico, geralmente duas vezes ao dia. Mas, atualmente, como saudável de tudo, besteira também. Só não exagero e faço academia 5 vezes nas semana geralmente.", revelou.

Leia também: Filha de Simony, Aysha Benelli aproveita churrasco com as amigas em iate