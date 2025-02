Scheila Carvalho impressiona ao exibir seu físico atual: 'Maravilhosa'

Em praia do Rio de Janeiro, Scheila Carvalho impressiona ao surgir se alongando e esbanjando físico definido; veja como ela está

A dançarina Scheila Carvalho impressionou ao exibir seu físico atual nesta terça-feira, 18, em uma nova foto postada em sua rede social. Em uma praia do Rio de Janeiro, a famosa apareceu se alongando e não passou despercebida.

Usando uma roupa fitness, a artista ostentou seu corpo sarado e chamou a atenção. "Contemplando a manhã linda aqui no Rio a. GRATIDÃO Deus, gratidão amiga", contou ela ao surgir fazendo a pose se esticando.

Nos comentários da publicação a musa fitness logo recebeu elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Adorei a vibe", aprovaram outros.

É bom lembrar que, no final do ano passado, Scheila Carvalho resolveu mudar sua aparência e ficar mais natural. Para isso, a dançarina passou por um procedimento para retirar o ácido hialurônico.

Scheila Carvalho retira harmonização facial

A dançarina e empresária Scheila Carvalho (51) se tornou assunto após reverter a harmonização facial. Em entrevista à TV CARAS especialista Taísa Malaman analisa a escolha da eterna morena do grupo É o Tchan e explica quais procedimentos ela ainda tem.

"É importante falar que ela removeu grande parte do ácido hialurônico, mas ela está com bioestímulo de colágeno, ultrassom e ácido hialurônico em pontos que ela precisava, sem exagero", explica ela sobre Scheila Carvalho . "Tem limites de onde colocar, se não dá esse aspecto de rosto inflado."

A especialista recorda que a dançarina chegou a relatar ter dificuldade para falar, e, por isso, ressalta a importância de ter naturalidade na aplicação. Ela afirma que o ácido hialurônico não é o "vilão" dos procedimentos estéticos, mas sim o exagero.

"Aconteceu uma onda de exageros de procedimento estético, popularizou demais e as pessoas acabaram perdendo um pouco a mão", acrescenta. Malaman diz que para fazer a reversão do procedimento estético com ácido hialurônico é utilizada uma enzima que o degrada e faz o paciente retornar ao seu estado original.

