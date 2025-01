Filha de Simony, Aysha Benelli revela se fará cirurgia após emagrecimento

A ex-atriz mirim Aysha Benelli contou há quanto tempo realiza exercícios físicos e revelou se deseja realizar alguma cirurgia

Filha da cantora Simony, a ex-atriz mirim Aysha Benelli usou as redes sociais para bater um papo descontraído com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, a jovem de 21 anos abordou assuntos como academia e área profissional.

Aysha, que adotou um estilo de vida mais saudável nos últimos anos e passou por um emagrecimento, contou que iniciou sua trajetória no mundo fitness em 2023. A artista ainda explicou que, por enquanto, não pretende realizar cirurgias plásticas.

"O meu objetivo é foco na academia mesmo. Comecei a treinar em 2023, em março, mas parei por quatro meses e voltei ano passado, em março também. Treino até hoje, então acho que conto que vai fazer 1 ano [que treino] certinho em março [deste ano]", declarou a filha de Simony.

Em seguida, questionada por um internauta se fazia faculdade, Aysha Benelli revelou que já é formada em design de moda. A jovem iniciou a carreira nas telinhas ainda criança ao viver a personagem Laura na novela 'Carrossel', exibida no SBT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aysha (@euayshabenelli)

Simony confessa mudança em modo de ver a vida após câncer

Recentemente, a cantora Simony abriu o coração ao falar sobre o modo de ver a vida após enfrentar um câncer e ver a possibilidade de finitude tão próxima. A artista de 48 anos desabafou por meio de uma publicação em seu Instagram nos últimos dias de 2024.

"Depois de estar tão perto da finitude, percebemos que o que realmente levamos da vida são os momentos vividos com intensidade, os sorrisos compartilhados, e a leveza de ser quem somos", iniciou ela. A artista está em remissão do câncer de intestino descoberto em 2022 e ainda faz exames para acompanhar o caso; confira detalhes!

Leia também: Simony chora após comprar carro de luxo: 'Gratidão'