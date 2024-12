Simony confessa mudança em modo de ver a vida após câncer: 'Agradecer'

A cantora Simony, de 48 anos de idade, está em remissão do câncer de intestino descoberto em 2022 e compartilha reflexão sobre o processo

A cantora Simony decidiu abrir o coração para falar sobre o modo de ver a vida após enfrentar um câncer e ver a possibilidade de finitude tão próxima. A artista de 48 anos desabafou por meio de uma publicação em seu Instagram composta por cliques do look glamuroso da famosa. Nas imagens, ela aparece com um top e uma saia de fenda.

"Depois de estar tão perto da finitude, percebemos que o que realmente levamos da vida são os momentos vividos com intensidade, os sorrisos compartilhados, e a leveza de ser quem somos. Agradecer torna-se um hábito e a vida, um presente diário. Nada é mais valioso do que reconhecer a beleza dos instantes simples e a força de simplesmente continuar", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

A artista está em remissão do câncer de intestino descoberto em 2022. Simony ainda faz exames para acompanhar o caso. "Vou completar um ano de remissão. Isso é muito importante para mim. Toda a vez que a gente vai fazer exame, é um momento muito difícil. Estou aqui para agradecera todas as orações de vocês", disse em novembro ao realizar alguns exames.

Fim do noivado

Simony anunciou o fim do noivado com Felipe Rodriguez no Natal de 2023. O relacionamento terminou em meio a uma polêmica de uma suposta traição. Tayse Rabelo, representante comercial de Simony, deu alguns detalhes do caso com autorização da cantora sobre o término.

"Ela não está nada bem com essa história. Na verdade, ela terminou esse relacionamento com muita força, porque era abusivo. Ela passando tudo o que estava passando, sem o apoio do companheiro e maquiando tudo o que estava vivendo para não virar um escândalo", iniciou.

"Ela separou dele no Natal. Passou o Ano Novo sozinha. Eu, inclusive, passei com ela e com os dois filhos dela. Apenas quatro pessoas. Ela estava bem, estava aliviada, porque era um relacionamento extremamente abusivo. A Simony descobriu agora que, além de tudo isso, ela era traída. Ela não terminou porque foi traída, foi por um monte de situações", detalhou Tayse.

Leia também: