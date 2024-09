De top, Patrícia Poeta ostenta cintura fininha em treino na academia

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto durante seu treino na academia

Patrícia Poeta voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao compartilhar um novo clique na academia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, postou um clique em que aparece exibindo seu corpo sarado durante o treino. Ela apostou em uma legging de cor amarela e um top estampado, que destacou seu abdômen definido, além disso, deixou os fios preso com rabo de cavalo. "Vamos lá", escreveu a jornalista na legenda.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Disciplina e constância", falou outra. "Deusa, é muito linda, maravilhosa, perfeição. Que Deus abençoe muito sua vida", escreveu uma fã. "Tá linda demais", comentou mais uma.

No último domingo, 1º, Patrícia aproveitou o dia ensolarado em São Paulo para curtir um dia no parque. A apresentadora curtiu uma caminhada no Parque do Ibirapuera, localizado na zona sul da capital paulista.

A famosa publicou diversas fotos do momento de lazer, incluindo uma selfie em que aparece sozinha com óculos escuros e outra em que surge ao lado de um amigo. "Domingo no Ibira. E em boa cia, com meu amigo querido. Bom domingo para nós", escreveu ela.

Confira:

Patrícia Poeta mostra foto rara com a irmã e semelhança impressiona

A apresentadora Patrícia Poeta encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais fotos raras ao lado da irmã caçula e também jornalista, Paloma Poeta. Em seu Instagram oficial, a anfitriã do programa matinal 'Encontro', da TV Globo, aproveitou a ocasião para se declarar à familiar.

"Como amo essa irmã caçula! Muito orgulho de você, @palomapoeta… a cada dia, mais e mais. Tava com saudades! Muitas!", declarou Patrícia na legenda da postagem. Nas imagens, as duas aparecem abraçadinhas aproveitando o momento especial. Confira!