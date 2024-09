Patrícia Poeta arrasa em selfie ao curtir o dia no parque

Patrícia Poeta aproveitou o domingo ensolarado para curtir o dia em um parque ao lado de um amigo e mostrou o momento nas redes sociais

Neste domingo, 1º, Patrícia Poeta aproveitou o dia ensolarado em São Paulo para curtir um dia no parque. A apresentadora curtiu uma caminhada no Parque do Ibirapuera, localizado na zona sul da capital paulista.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos do momento de lazer, incluindo uma selfie em que aparece sozinha com óculos escuros e outra em que surge ao lado de um amigo.

"Domingo no Ibira. E em boa cia, com meu amigo querido. Bom domingo para nós", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Lindíssima", escreveu uma internauta. "Em pleno domingo nos encantando com a sua beleza", comentou outra. "Linda", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Fitness

Patrícia Poeta arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na segunda-feira, 26, ao compartilhar uma foto esbanjando beleza na academia. A apresentadora do programa Encontro, exibido pela TV Globo, decidiu começar a semana cuidando da saúde e chamou a atenção ao postar uma foto após realizar seus exercícios. "Quem aí começou a semana cuidando da saúde…? Diga eu. Só acredito vendo!", quis saber a jornalista.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Bela", disse uma seguidora. "Esplêndida beleza", escreveu outra."Segunda é de lei", falou uma fã sobre ir à academia. "Maravilhosa", afirmou mais uma. "Uma verdadeira deusa. Minha inspiração", comentou uma admiradora.

Recentemente, Patrícia aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada por sua nora, Juliana Mello, namorada de seu filho, Felipe Poeta. Enquanto a famosa apareceu usando top e calça, a nora da comunicadora global se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, ambos combinando na cor verde.