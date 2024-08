Patrícia Poeta mostra foto rara com a irmã e semelhança impressiona

Se parecerem? A apresentadora Patrícia Poeta colecionou elogios ao posar ao lado da irmã caçula, Paloma Poeta: 'Idênticas'

A apresentadora Patrícia Poeta encantou os seguidores na manhã deste sábado, 3, ao compartilhar em suas redes sociais fotos raras ao lado da irmã caçula e também jornalista, Paloma Poeta. Em seu Instagram oficial, a anfitriã do programa matinal 'Encontro', da TV Globo, aproveitou a ocasião para se declarar à familiar.

"Como amo essa irmã caçula! Muito orgulho de você, @palomapoeta… a cada dia, mais e mais. Tava com saudades! Muitas!", declarou Patrícia na legenda da postagem. Nas imagens, as duas aparecem abraçadinhas aproveitando o momento especial.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores da apresentadora deixaram mensagens carinhosas às duas irmãs, que não esconderam a surpresa ao apontarem a grande semelhança entre Patrícia Poeta e Paloma.

"Queridas e lindas! Que dupla!", escreveu uma internauta. "Lindas, amadas", disse a atriz Beth Goulart. "Que lindas! Gente, são muito parecidas", escreveu a ex-BBB Beatriz Reis. "São idênticas, uma parece com a outra", declarou outro seguidor.

Confira a publicação:

Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta presta homenagem ao filho

Dia especial para a família Poeta! Nesta terça-feira, 30, Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 22 anos do filho, Felipe Poeta, fruto de seu antigo relacionamento com o diretor da Globo Amauri Soares.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa 'Encontro' publicou uma foto ao lado do herdeiro e escreveu uma bela homenagem. "Filho, dizer que te amo seria minha maior redundância, mas é a que mais gosto de repetir", começou.

A jornalista acrescentou: "Eu pedi, mas o tempo não me ouviu e tem passado muito rápido. São 22 anos da minha maior alegria, do meu melhor projeto, do meu grande amor. Te amo, te amo, te amo. Hoje, amanhã e sempre", finalizou o texto.

Os fãs de Patrícia deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, felicidade. Deus abençoe sempre!", disse uma seguidora. "Parabéns, Felipe, saúde, felicidades, sucesso e vida longa", desejou outra. "Nossos filhos são nossos maiores e doces projetos. A prova viva de que somos imortais. Parabéns ao seu menino", falou uma terceira.