Carolina Dieckmann exibe corpo com músculos e choca com seu físico atual

Após impressionar com magreza para papel, Carolina Dieckmann exibe curvas com músculos e impressiona com shape atual; veja

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção nesta quarta-feira, 16, ao revelar o seu físico atual. Antes de exercitar, fazendo uma aula de funcional com boxe, a famosa postou uma foto de look de academia e impressionou ao exibir suas curvas definidas.

Após receber críticas nos últimos meses por aparecer bem magra, por conta de uma personagem, a loira surpreendeu com o shape com músculos. Fazendo pose para exibir as "bisnaguinhas" no braço, a artista chocou com o corpo desenhado e principalmente com a barriga torneada.

"Eu vim", disse Carolina Dieckmann sobre ter ido se execitar. Usando top e shorts de ginárica azuis, ela esbanjou beleza com estilo e não passou despercebida pelos seguidores ao revelar seu físico musculoso.

Nos últimos meses, a atriz explicou a perda de peso. "Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, contou.

É bom lembrar que, recentemente, Carolina comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. Após postar uma foto de biquíni, ela se deparou com mensagens de ódio, o que a levou a refletir sobre a situação: "Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni”, iniciou. “Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo, então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?", refletiu.

Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização e explica inchaço

Carolina Dieckmann explicou porque estava com o rosto inchado. A atriz, que estava no ar em ‘Vai na Fé’, rebateu comentários feitos por fãs que diziam que ela teria feito harmonização facial. Ela explicou que a face diferente era resultado de uma reação a um remédio para curar uma gripe:

"Oi gente linda, vindo aqui com minha carinha inchada, olho inchado, nariz inchado, boca inchada, tudo inchado. Porque eu tive uma gripe que não estava sarando, essa coisa do tempo mais frio, todo mundo com dor de garganta, gripado, mas não sou muito adepta de remédios, tomo meus própolis, mas precisei tomar um remedinho alopático que me deixou inchada".

Ela continou: "Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização".