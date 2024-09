Carolina Dieckmann explica perda de peso após ser alvo de críticas: ‘Fragilidade’

Após ser alvo de críticas sobre seu corpo, Carolina Dieckmann revela o verdadeiro motivo de sua perda de peso nas redes sociais

Após ser alvo de críticas em relação ao seu corpo, Carolina Dieckmann abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo por trás de sua recente perda de peso na última terça-feira, 24. Em suas redes sociais, a atriz explicou que o emagrecimento foi parte de sua preparação para uma nova personagem, que exigia um pouco mais de "fragilidade".

Nos stories do Instagram, Carol abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a mudança em seu físico. “Por que está tão magra? É por gostar?”, perguntou uma seguidora. Em resposta, a atriz explicou que decidiu intensificar o processo de preparação para interpretar uma nova personagem, por isso perdeu peso.

"Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, contou.

“É a maneira como me entrego para o meu trabalho", Carol justificou a mudança. Na sequência, Dieckmann abriu seu coração em uma reflexão sobre beleza: “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo 'caramba, fiquei gata'. Mas é um estado, não uma coisa de ser”, disse.

“No geral, não fico prestando tanta atenção nisso. E acho que tem muito a ver com o nosso astral essa coisa da beleza. Tem coisas que acho muito bonitas, e quando eu reconheço em mim, eu gosto. Mas me achar linda em qualquer dia, não", Carolina refletiu sobre autoestima e destacou que está se sentindo bem consigo mesma.

Carolina Dieckmann fala sobre perda de peso após ser alvo de críticas - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, recentemente, Carolina comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. Após publicar uma foto de biquíni, ela se deparou com mensagens de ódio de seus seguidores, o que a levou a refletir sobre a situação: "Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni”, iniciou.

“Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo, então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?", Dieckmann apontou o preconceito entre os comentários de sua publicação.

