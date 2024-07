O que aconteceu com Carolina Dieckmann? Atriz desabafa após ser alvo de ataques

Carolina Dieckmann se torna alvo de comentários ao exibir seu corpo real e desabafa sobre ataques recentes em suas redes sociais

Carolina Dieckmann tem sido alvo de comentários negativos, principalmente sobre seu corpo e idade, nas redes sociais. Na última terça-feira, 23, a atriz decidiu dar um basta nas mensagens e publicou um vídeo para desabafar sobre os ataques que tem sofrido ao compartilhar suas fotos. Além disso, a famosa lamentou o etarismo entre os internautas.

Através do Instagram, Dieckmann abriu o coração e explicou que decidiu publicar uma foto apenas porque se sentiu bonita. No entanto, ela se deparou com mensagens de ódio de seus seguidores, o que a levou a refletir sobre a situação: "Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni”, iniciou.

“Rapidamente, algumas pessoas apareceram nos comentários falando o quanto eu parecia péssima, velha, como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade", disse a atriz, que tem 45 anos. "Algumas pessoas pareciam estar torcendo para eu reconhecer no espelho aquela mulher que elas estavam descrevendo nos comentários”, Carol lamentou.

“Minha pele já não é boa o bastante? O cabelo já não é bom o bastante? O corpo já não é bom o bastante? Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo, então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?", Dieckmann apontou o preconceito entre os comentários de sua publicação.

Para finalizar o desabafo, a atriz contou que abraça sua idade e seu corpo, independente das críticas: "Eu sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase. Eu continuo olhando no espelho e vendo a mulher incrível que eu sou”, disse.

“Cada vez que você ouvir 'a idade chegou', corrija a frase para 'o seu auge chegou', porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente”, concluiu a artista, que recebeu apoio de diversas celebridades e seguidores nos comentários da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O Boticário (@oboticario)

Vale mencionar que Carolina já rebateu algumas das mensagens em suas fotos: "As coxas estão detonadas, está conservada porque deve ter muito formol, mas a juventude já se foi, e segue o baile", escreveu uma internauta. "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", Dieckmann respondeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann passou por mudança no visual:

Recentemente, Carolina Dieckmann mostrou que está com o visual renovado! No final de junho, a famosa postou fotos de seus novos cabelos e revelou que passou pela transformação para viver a personagem Helena no filme Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, com uma franjinha e os fios mais curtos.