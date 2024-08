Angélica faz rara aparição ao lado do filho durante treino: “Exemplo arrasta”

Angélica e seu filho, Benício Huck, de 16 anos, treinam juntos e impressionam seguidores com foto

Na última segunda-feira, 19, Angélica fez uma rara aparição ao lado do filho, Benício Huck, de 16 anos, fruto do casamento com Luciano Huck. Em suas redes sociais, a apresentadora impressionou os seguidores ao compartilhar uma foto do treino com o adolescente. Além disso, ela recebeu elogios do personal trainer por ser um exemplo para o herdeiro.

Nos stories do Instagram, Angélica compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Benício após o treino. Embora o adolescente seja discreto, ele apareceu sem camisa, demonstrando que tem se dedicado intensamente na academia com a mãe. Além disso, a dupla também posou ao lado do personal trainer Chico Salgado.

"A palavra convence, mas o exemplo arrasta", Chico legendou a publicação elogioando a comunicadora por ser um exemplo para os filhos quando o assunto é academia. Vale lembrar que recentemente, Angélica também celebrou a evolução do filho no jiu-jítsu. Em postagem no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto do adolescente junto com o treinador.

Angélica posa com Benício em treino - Reprodução/Instagram

"Seu amiguinho crescendo", escreveu ela na legenda da postagem em tom de brincadeira. Mais cedo, a artista ainda comemorou a mudança de faixa do filho, que passou para a faixa azul no esporte que eles praticam juntos: "Orgulho de você, meu filho. Que felicidade participar dessa caminhada na arte suave", declarou Angélica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

É válido mencionar também que Luciano e Angélica são pais do jovem Joaquim, de 19 anos, e da pequena Eva, que tem apenas 11 anos. Inclusive, o primogênito do casal foi aceito em uma das maiores universidades internacionais e já deixou o ninho. Ele está morando no exterior, em Nova York, nos Estados Unidos.

Filho de Angélica chama atenção em fotos de viagem em família:

Angélica usou as redes sociais na tarde deste domingo, 4, para compartilhar algumas fotos de sua viagem em família. Ela viajou com o marido e os filhos para curtir alguns dias de férias na Hungria e na Grécia. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece curtindo o pôr do sol, fazendo passeios de barco e visitando vários lugares.

"Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu a loira na legenda da publicação. Além de elogiarem Angélica, os fãs ficaram impressionados com Benício.