Nas redes sociais, a apresentadora Angélica abriu o álbum de fotos de sua viagem em família e o tamanho de Benício surpreendeu os fãs

Angélica usou as redes sociais na tarde deste domingo, 4, para compartilhar algumas fotos de sua viagem em família. Ela viajou com o marido e os filhos para curtir alguns dias de férias na Hungria e na Grécia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece curtindo o por do sol, fazendo passeios de barco e visitando vários lugares com Luciano Huck e os três filhos, Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16 e Eva, de 11.

"Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu a loira na legenda da publicação.

Além do corpo sarado de Angélica, os fãs ficaram chocados com o tamanho de Benício, que está maior que a mãe e musculoso.

"Olha o Benny dando sinais de bodybuilding!!", disse o apresentador Marcos Mion. "Sarada e o Benício mais ainda! Chocada! Como ele cresceu", falou Andrea Santa Rosa, mulher do apresentador Marcio Garcia. "Do nada os filhos da Angélica todos adultos. Gente, o tempo passa rápido mesmo", comentou uma seguidora.

Confira:

Angélica choca ao surgir ruivíssima pela primeira vez

Na última terça-feira, 29, Angélica surpreendeu ao revelar que passou por uma transformação radical no visual. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora deixou os seguidores chocados ao mostrar que abandonou os cabelos loiros e longos, sua marca registrada, por um corte mais moderno em um tom de ruivo bem escuro.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou cliques de um ensaio fotográfico em parceria com uma grife italiana e realizado pelo fotógrafo Alex Santana. Nas imagens, a esposa do apresentador Luciano Huck e mãe de Joaquim, Benício e Eva exibe seus cabelos curtíssimos e em um tom de vermelho tão intenso, que se aproxima do roxo.

Na legenda, ela decidiu não se aprofundar em detalhes, usando apenas emojis de estrelas, e não revelou se a mudança é definitiva ou se se trata de uma peruca, apesar do volume na raiz indicar que o cabelo não é natural. Confira!