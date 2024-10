Viviane Araújo se derrete em novas fotos da festa de aniversário do filho

Que fofura! A atriz Viviane Araújo encantou ao revelar novos detalhes da festa temática de 2 anos do filho, Joaquim; confira

A atriz Viviane Araújo usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 1, para compartilhar com os seguidores novos cliques da festa de aniversário do filho, Joaquim. O pequeno, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, completou 2 aninhos de vida e celebrou a data especial com o tema da animação Carros, da Disney.

Em seu Instagram oficial, Viviane, que retornou às telinhas na novela 'Volta por Cima', da TV Globo, publicou imagens inéditas mostrando detalhes da decoração. Além do bolo com formatos diferenciados, o evento contou ainda com diversos docinhos, enfeites, potes com pudim, brownie, bolo de pote e muito mais.

A diversão para as crianças também foi garantida! Nas imagens, é possível perceber alguns brinquedos infláveis como escorregador e pula-pula. Vivi e Guilherme Militão entraram na temática da festa e, assim como o aniversariante, surgiram fantasiados.

"Ainda revendo fotos dessa festa que estou apaixonada. Teve muita diversão para os pequenos e para os adultos", escreveu Viviane Araújo na legenda da publicação. Os admiradores, que ficaram encantados com cada clique da família, fizeram questão de deixar recados carinhosos nos comentários.

"Dia incrível, que delícia de festa! Família linda e abençoada", declarou uma seguidora. "A festa de Joaquim foi muito linda. Ele merece tudo de bom", disse outra. "Parabéns! Belíssima a festa do seu príncipe", falou uma terceira.

Confira as fotos do aniversário de Joaquim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo ganha presente em estreia de novela da Globo

A atriz Viviane Araújo está de volta às telinhas! Após passar um período afastada das novelas, ela fez seu retorno em 'Volta por Cima', novo folhetim da TV Globo. Na noite de segunda-feira, 30, a artista marcou presença em uma festa de estreia com colegas de elenco e produção.

Por meio de suas redes sociais, Viviane mostrou alguns detalhes do evento, que aconteceu em uma casa de festa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Além disso, ela ainda compartilhou com o público um presente bastante especial que recebeu dos diretores e de toda equipe da novela; confira detalhes!