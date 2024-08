Conheça detalhes do look de Graciele Lacerda para o chá revelação e casamento

Look branco

Saiba detalhes sobre o vestido branco de Graciele Lacerda, que usou o modelito para o chá revelação da filha e também seu casamento com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda apareceu deslumbrante na tarde deste domingo, 25, com um vestido todo branco. O modelito foi usado por ela para o chá revelação de sua primeira filha, que vai se chamar Clara, e acabou se tornando o vestido de noiva dela. Isso porque o cantor Zezé Di Camargo a surpreendeu com uma cerimônia de casamento durante o evento.

O vestido branco de Graciele foi feito pelo estilista Eduardo Amarante sob medida para ela. O look foi confeccionado em crepe patu com modelagem assimétrica.

O modelito ainda contou com flores artesanais feitas por um grupo de artesãs de São Paulo no ombro e bordados entre as flores em cristal swarovsky.

Vale lembrar que o noivo, Zezé, também apareceu todo de branco no evento, com calça jeans e terno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Casamento e chá revelação no mesmo dia

Neste domingo, 25, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda reuniram os amigos e familiares na Grande São Paulo para o chá revelação. Esperando o nascimento do primeiro bebê juntos, eles descobriram que vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Clara.

Logo depois da revelação com papel picado na cor pink, o cantor pegou o microfone e anunciou o casamento. Sem a noiva saber de nada, ele chamou um padre e organizou uma cerimônia religiosa na frente de todos os convidados.

Veja momentos do grande dia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)