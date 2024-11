Sthefany Brito mostra detalhes do festão de aniversário do filho mais velho

A atriz Sthefany Brito abriu um novo álbum de fotos da festa de aniversário de quatro anos do filho mais velho, Enrico; confira

A atriz Sthefany Brito e o marido, o empresário Igor Raschkovsky, organizaram um festão de aniversário para o filho mais velho, Antonio Enrico, que completou quatro anos na sexta-feira, 1. Agora, através das redes sociais, a artista compartilhou novos momentos da comemoração realizada para festejar a vida do primogênito do casal.

Na noite de segunda-feira, 4, Sthefany abriu um novo álbum de fotos do grande evento, que teve como tema carrinhos de brinquedo. Nas imagens publicadas pela atriz, é possível notar detalhes da decoração caprichada com docinhos e bolo personalizado.

Esbanjando fofura, o aniversariante estava vestido com um macacão de piloto de corrida na cor vermelha. A decoração ainda contou com muitos balões e itens relacionados a carros, como pneus e cones.

Mais cedo, Sthefany Brito mostrou fotos inéditas do primogênito se divertindo na festa. Na legenda, a famosa escreveu uma linda declaração ao pequeno. "E num piscar de olhos meu primeiro amor fez 4 anos! 4 anos do maior amor do mundo, um amor incondicional e avassalador! Eu nunca vou cansar de perguntar: ‘Sabia que eu te amo?’ e nunca vou cansar de agradecer a Deus a benção de ser sua mãe!", iniciou ela.

"É um privilégio ver você crescendo, descobrindo o mundo e encarando seus medos de frente! Eu me emociono com cada pequena conquista, como por ex. cada mergulho na piscina, coisa que você morria de medo! A mamãe, o papai, seu irmão, seus avós e toda nossa família estará sempre segurando sua mão, te encorajando e vibrando por você! Você é tão amado meu filho! Te amo mais do que qualquer coisa que existe nesse universo! Faço tudo por esse sorrisinho no seu rosto!", completou a atriz.

Vale lembrar que além de Antonio Enrico, Sthefany Brito e Igor Raschkovsky também são pais do pequeno Vicenzo, de apenas um mês de vida. O bebê, inclusive, também participou por alguns minutos da festa do irmão mais velho.

Sthefany Brito fala sobre visitas ao filho caçula

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Na sexta-feira, 1º, a atriz aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas sobre maternidade enviadas pelos seguidores e falou sobre a decisão de não receber visitas no primeiro mês de vida do recém-nascido; confira detalhes!

