Sthefany Brito debocha após comentários sobre seu filho recém-nascido

A atriz Sthefany Brito debochou de alguns comentários sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky. Nesta sexta-feira, 25,Após rebater os comentários inconvenientes, ela voltou a usar as redes sociais para falar sobre o assunto.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou um print que dizia: "Você dá muito colo para ele". "Querida, eu tive filho pra dar colo mesmo, se fosse para deixar no chão, teria comprado um tapete!".

Storie de Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito rebate comentário inconveniente sobre seu filho

Na última terça-feira, 22, a atriz deu uma resposta afiada a uma internauta que a criticou. Nos stories do Instagram, a atriz compartilhou um print das mensagens que recebeu da internauta. "Você já está acostumando mal, ele ainda é bebê, deixa ele no bercinho, ele vai acostumar", disse a pessoa. E a artista comentou: "Meu filho não tinha nem 1 mês de vida e ela dizendo que estou acostumando mal no colo! Nem um mês!"

Em seguida, a atriz mostrou que a pessoa respondeu ao seu vídeo, emocionada por ver o herdeiro dando risada para ela. "Precisa chorar", disse a pessoa. E ela retrucou: "Meu filho dando os primeiros sorrisos e eu emocionada, e ela dizendo que não precisa chorar!". Por fim, Sthefany falou: "Vai palpitar na vida dos outros. Chata. Mal amada! Tchau! Bloqueada!".

E a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Letícia de Oliveira, que explora o tema e analisa as críticas a irmã de Kayky Brito (36). . De uma forma geral, as pessoas são invasivas e dão palpite. Elas têm essa tendência a fazer muito mais quando veem uma criança, diante de nascimento de um bebê", analisou. Leia a entrevista completa!

