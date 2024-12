Rodrigo Faro e Vera Viel celebram 12 anos da filha com festa especial; veja

Na noite desta quarta-feira, 18, o apresentador Rodrigo Faro e a modelo Vera Viel comemoraram o aniversário da filha caçula, Helena. Veja como foi!

Na noite desta quarta-feira, 18, o apresentador Rodrigo Faro e a modelo Vera Viel comemoraram o aniversário da filha caçula, Helena, com uma festa especial em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. A menina, que completa 12 anos no próximo dia 21, celebrou antecipadamente com a presença de amigos e familiares.

Além dos amigos, também marcaram presença as outras duas filhas do casal: Clara, de 19 anos, e Maria, de 16. O empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo, também esteve por lá, na companhia do namorado, Stephan Freiberger.

A decoração da festa foi montada nas cores prata e azul. A aniversariante escolheu um bolo de 4 andares nas cores preto e prata. Também é possível ver fotos da aniversariante espalhadas pelo local, além de alguns balões também na cor prata.

Antes da festa, em seu Instagram Stories, Vera comentou um pouco sobre o momento especial. "Hoje eu fiz a 29ª sessão de radioterapia. Graças a Deus está tudo bem. Daqui a pouco termina o meu tratamento. Agora a gente vai comemorar antecipado o aniversário da Helena, que faz 12 anos. Minha caçulinha já com 12 anos. É dia 21, no próximo sábado, mas hoje ela vai comemorar com algumas amigas e no dia 21 a gente comemora em família. A gente tem que sempre comemorar muito a vida", disse ela.

Veja as fotos:

