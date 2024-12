Rodrigo Faro desmonta camarim da Record e revela o que fará com os objetos

O apresentador Rodrigo Faro se despede da Record após afirmar, em coletiva de imprensa, de que não tinha a pretensão de sair da emissora

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou nesta sexta-feira, 13, um vídeo em que aparece retirando seus pertences do camarim da Record após 16 anos na emissora. O comunicador anunciou a saída no início do mês e, em meio às despedidas, contou o que fará com as recordações da emissora. O ator revelou que fará um painel com os objetos em sua casa.

No vídeo, Faro aparece em frente a um painel descolando fotos dos momentos marcantes de sua trajetória na Record. "O que você está fazendo, Faro? Eu tô guardando recordação do 'Dança, Gatinho', que ficava aqui no meu camarim, nesse painel.", iniciou.

"Ó, por exemplo, Michael Jackson... tem um pouco a minha história, né? Aí eu vou tirando com cuidado pra guardar isso com muito carinho em casa, né? A gente vai fazer um painel, lá em casa, com todas as fotos do 'Dança, Gatinho'. Afinal de contas, foram mais de 350 'Dança, Gatinho'", disse mostrando as imagens.

"Já em clima de despedida por aqui! Guardando as lembranças do meu camarim de uma linda história de 17 anos que escrevemos aqui! E que venham novas histórias…", legendou.

'Eu quero ficar'

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu seus fãs ao anunciar, no último dia 5, que estava deixando a Record. No entanto, dois meses antes, ele não tinha planos de deixar a emissora.

Em setembro, durante a coletiva de lançamento do filme "Silvio", no qual interpretou Silvio Santos (1930-2024), Faro falou sobre seu futuro profissional na Record. Na ocasião, ele afirmou estar ciente do término de seu contrato, mas deixou claro que não tinha a intenção de sair da emissora.

"A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, só deixarei a Record no dia que a Record falar que não dá mais. Aí sim vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas enquanto eu tiver contrato com a Record, não falo de novos trabalhos, de novas oportunidades, acho que nem é legal", pontuou.

Rodrigo ainda falou sobre a relação com as outras emissoras. "Tenho uma relação muito legal com todos os canais. Eu deixei amigos na Globo, fiquei muito feliz com o respeito que a Globo teve comigo em divulgar o filme. No SBT também, sou amigo de todos ali dentro", explicou.

