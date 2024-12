Rodrigo Faro emociona com vídeo de Vera Viel se despedindo antes de cirurgia

Após dois meses de cirurgia de Vera Viel, Rodrigo Faro emociona ao recordar vídeo dela antes de entrar em operação; confira

O apresentador Rodrigo Faro resgatou um vídeo comovente de sua esposa, a modelo Vera Viel. Nesta quarta-feira, 11, dia em que completou dois meses da cirurgia da retirada do tumor da coxa esquerda dela, ele postou o registro feito antes dela entrar na operação e emocionou.

Celebrando a recuperação da amada e sua evolução nos movimentos, o famoso recordou como ficaram com medo quando descobriram o tumor e ela precisou operar. No vídeo, Vera Viel apareceu bastante emocionada e querendo chorar ao mandar um recado para cada uma de suas três filhas.

"Hoje faz 2 meses da cirurgia de retirada do câncer da Vera… Nesse dia a gente sentia medo, mas precisávamos tranquilizar nossas filhas. Nós havíamos entregado TUDO nas mãos de Deus… E ELE, mais uma vez, nos surpreendeu, operando mais um milagre na vida da Vera e na nossa família…", escreveu o artista.

"2 meses se passaram e Deus vem cuidando de absolutamente tudo.Nunca vi uma mulher tão forte quanto a minha! A Vera é um exemplo e se recupera de forma surpreendente com alegria e muita fé! Te amo, Vera Viel .Vamos celebrar a vida", declarou-se ele.

Ainda nos últimos dias, Rodrigo Faro comemorou que a mulher conseguiu correr e está recuperando vários movimentos das pernas. Nas últimas semanas, Vera Viel revelou como está a cicatriz da cirurgia em meio às sessões de radioterapia.

Rodrigo Faro saiu da Record?

Nos últimos dias, o comunicador anunciou em sua rede social que não renovará o contrato com a Record TV. "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele e agradeceu a todos com quem trabalhou, mas não revelou por enquanto para onde vai.