Filha de Rodrigo Faro e Vera Viel completa 12 anos. Veja decoração da festa!

Helena, filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, ganhou uma festa para celebrar seus 12 anos ao lado de alguns amigos. Confira a decoração!

Em suas redes sociais, Vera Viel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. A esposa de Rodrigo Faro não tem enfrentado momentos fáceis desde que descobriu um sarcoma sinovial na coxa, que é um tipo raro de tumor.

Porém, em meio ao tratamento também há motivos para comemorar. Nesta quarta-feira, 18, o casal realizou uma festa para celebrar antecipadamente os 12 da filha Helena. Vera e Rodrigo também são pais de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16.

Em seu Instagram Stories, Vera comentou um pouco sobre o momento especial. "Hoje eu fiz a 29ª sessão de radioterapia. Graças a Deus está tudo bem. Daqui a pouco termina o meu tratamento. Agora a gente vai comemorar antecipado o aniversário da Helena, que faz 12 anos. Minha caçulinha já com 12 anos. É dia 21, no próximo sábado, mas hoje ela vai comemorar com algumas amigas e no dia 21 a gente comemora em família. A gente tem que sempre comemorar muito a vida", disse ela.

A famosa também fez questão de mostrar a decoração da festa que foi toda nas cores prata e azul. O bolo foi azul com detalhes em prata. Também é possível ver fotos da aniversariante espalhadas pelo local, além de alguns balões com o número 12.

Evolução

Na última segunda-feira, 16, Rodrigo Faro usou as redes sociais para celebrar a evolução no tratamento da esposa, Vera Viel. A modelo realizou sua 27ª sessão de radioterapia e, para comemorar, o casal fez um passeio de patinete.

"Acabei de chegar em casa, hoje fui fazer a 27ª sessão de radioterapia, hoje fiz mais tarde... que é isso? Ah não, onde você estava?", questionou Vera para o apresentador. "Andando de patinete, tenho tempo livre agora, né?", celebrou Rodrigo no vídeo publicado no Instagram.

"27 sessões de rádio e a Vera pegou meu patinete… Agora tenho tempo livre!!!", escreveu ele na legenda da publicação.

