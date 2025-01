Renata Dominguez encanta com detalhes da festa de aniversário temática da filha

A atriz Renata Dominguez compartilhou um vídeo especial mostrando detalhes do aniversário de 2 anos da filha: 'Que festa linda'

A atriz Renata Dominguez usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 23, para compartilhar com os seguidores novos registros da festa de aniversário da filha, Giulia. A pequena, fruto de seu casamento com Leandro Gléria, celebrou a chegada dos 2 anos de vida na última sexta-feira, 17.

Em seu Instagram oficial, Renata publicou um vídeo exibindo detalhes do evento especial, que contou com o tema 'Safari da Giulia'. No registro, é possível ver a chegada fofíssima da aniversariante no local acompanhada da família.

O festão de aniversário da pequena Giulia ainda teve a participação dos personagens da Disney Mickey e Minnie Mouse. A entrada do salão foi toda decorada com balões em tons de azul, rosa, verde e dourado.

A mesa de doces também foi personalizada com alguns animais presentes no Safari como a girafa, elefante e leão. "Teve festa na floresta!! E que festa linda… Teve sorrisos, danças, cantoria, brincadeiras… Teve a nossa família, amigos e muito amor… Teve Mimimi, Tête e todos os bichinhos que a Giulinha ama…", escreveu a atriz na legenda da postagem.

"Teve muita celebração e comemoração pelos 2 anos da Giulinha… Teve tudo o que nossa Giulia merece… Ahhhh como fomos felizes nesse dia!!!! Obrigada a todos nossos amigos e familiares que estiveram conosco nesse momento!! Nós amamos muito vocês. E obrigada principalmente a Deus por nos permitir viver essa noite e comemorar de uma forma tão bonita o aniversário da nossa princesa!", completou Renata Dominguez.

Confira detalhes do aniversário da filha de Renata Dominguez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Dominguez se derrete em cliques inéditos com a filha

Recentemente, Renata Dominguez encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado de sua filha, Giulia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos em que aparece com a herdeira em viagens, passeios, momentos em casa e com os familiares e amigos.

Já na legenda, Renata falou sobre como sua vida mudou após o nascimento de Giulia. "Filha, não lembro como era sem você. Acho que passei a existir no dia que você chegou. Te amo", declarou a famosa; confira a publicação!

Leia também: Virginia se derrete ao compartilhar novas fotos dos filhos: 'Carrossel de fofuras'